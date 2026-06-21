Aprueba comisión reformas a favor de la ética deportiva y hábitos saludables

La Comisión de Juventud y Deporte, que preside la diputada Ana Lilia Tepole Armenta, aprobó el proyecto de dictamen para reformar y adicionar la Ley Estatal del Deporte, con la finalidad de fortalecer las acciones dirigidas a las personas deportistas mediante la incorporación de principios de ética deportiva, la promoción de la participación en programas educativos y la orientación antidopaje.

El proyecto de dictamen, formulado con base en la iniciativa presentada por el diputado José Luis Figueroa Cortés, establece que las personas deportistas deberán conducirse con respeto y juego limpio en la práctica deportiva; fomentar el deporte, la activación física y la convivencia respetuosa entre sus compañeros y en su comunidad; participar en programas de prevención del dopaje, orientación y promoción del juego limpio implementados por las autoridades competentes; y someterse, conforme a la normatividad aplicable, a los controles y pruebas antidopaje que determinen las autoridades en la materia.

Para tal efecto, se propone reformar las fracciones I, II, III, IV, VIII y IX del artículo 28, así como adicionar las fracciones X y XI al mismo artículo de la Ley Estatal del Deporte.

Asimismo, las y los diputados integrantes de la Comisión avalaron un proyecto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Deporte y Juventud del Estado a que, en coordinación con la Secretaría de Educación Pública, los Ayuntamientos y los Concejos Municipales de la entidad, implementen campañas informativas y actividades deportivas en planteles de educación básica y media superior.

El propósito es concientizar sobre la importancia y los beneficios de la activación física y el deporte, así como motivar a las y los estudiantes a desarrollar disciplina, habilidades sociales y hábitos saludables que contribuyan a su bienestar y desarrollo integral.

Cabe señalar que el proyecto de acuerdo fue formulado con base en el exhorto presentado por el diputado Rosalío Zanatta Vidaurri.

A la sesión del órgano colegiado asistieron las diputadas Ana Lilia Tepole Armenta, Elvia Graciela Palomares Ramírez, Leonela Jazmín Martínez Ayala, María Fernanda de la Barreda Angon y Xel Arianna Hernández García, así como los diputados Jaime Natale Uranga y Roberto Zataráin Leal.

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