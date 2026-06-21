FGE reconstruye presunto ataque del “tirador de la Atlixcáyotl”

La Fiscalía General del Estado (FGE) llevó a cabo una diligencia de reconstrucción de hechos sobre la Vía Atlixcáyotl, en el marco de las investigaciones relacionadas con el denominado caso “Tirador Atlixcáyotl”, que durante los últimos meses ha generado preocupación entre automovilistas que transitan por uno de los corredores viales más importantes de la zona metropolitana de Puebla.

El operativo se realizó de las 08:00 a las 09:40 horas, con el apoyo de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana de San Andrés Cholula y la Dirección de Movilidad.

Tal vez te interese: Nuevo reporte del “tirador de la Atlixcáyotl” moviliza a autoridades; suman al menos 11 casos

La diligencia estuvo a cargo de especialistas del Instituto de Ciencias Forenses de la FGE en las áreas de criminalística, balística, topografía, fotografía y análisis de trayectorias. El objetivo fue determinar con precisión el punto de impacto y establecer, mediante análisis técnico-científicos, la probable dirección de origen de los disparos, lo que constituye una diligencia relevante para el esclarecimiento de los hechos.

El nuevo reporte que motivó la movilización ocurrió la mañana de este viernes, cuando un automovilista escuchó un impacto en su vehículo cerca de Bosques de Angelópolis, con sentido al Bulevar del Niño Poblano, por lo que decidió orillarse y llamar a las autoridades.

Te recomendamos: