FGE recupera camioneta robada a turistas y a su perro

La Fiscalía General del Estado de Puebla informa que fue recuperada una camioneta reportada como robada por parte de turistas que viajaban en la autopista Puebla-Orizaba, a la altura de Tecamachalco, así como un perro que iba en su interior.

Este martes 23 de diciembre, los agraviados circulaban por esta vía de comunicación, con destino al sureste del país, cuando fueron interceptados por un vehículo del cual descendieron tres sujetos armados, quienes los amagaron y los trasladaron a diferentes puntos de la zona donde los obligaron a hacer diferentes depósitos bancarios, para posteriormente darse a la fuga a bordo de su camioneta, en cuyo interior iba una mascota.

Se trató de una camioneta marca Toyota, modelo RAV4, 2023, de color blanco, así como de un canino raza Border Collie, de color negro con blanco, de nombre Albus.

La predenuncia de estos hechos se realizó a través del 911 y, a partir de entonces, personal de la Fiscalía General del Estado realizó diferentes actos de investigación en la zona que permitieron recuperar tanto la camioneta como la mascota.

La Fiscalía General del Estado entregó al animal a sus propietarios, hará lo propio con el vehículo recuperado y continuará con las indagatorias para dar con los responsables de estos hechos.

