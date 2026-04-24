Sujetos armados asaltan joyería en el Centro Histórico de Puebla

Un asalto a una joyería ubicada en el Centro Histórico, en la ciudad de Puebla, fue perpetrado por dos sujetos armados, quienes sustrajeron dinero en efectivo y diversas piezas, con un botín superior a los 250 mil pesos.

De acuerdo con los primeros reportes, el hecho ocurrió sobre la 13 Poniente, entre la 7 y 5 Sur, donde dos hombres que presuntamente viajaban en motocicleta arribaron al establecimiento denominado “Amor Platería”.

Los individuos ingresaron al local y, tras amenazar al personal con armas de fuego, se apoderaron de aproximadamente 100 mil pesos en efectivo, así como de joyería valuada en más de 150 mil pesos.

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De manera extraoficial, se informó que los asaltantes también habrían sustraído un arma de fuego propiedad de los encargados del negocio, que la tenían para su protección.

Tras cometer el ilícito, los responsables huyeron del lugar. Elementos policiales acudieron a la zona; sin embargo, no lograron ubicarlos, por lo que se iniciaron las diligencias correspondientes.

Finalmente, las autoridades exhortaron a los afectados a presentar la denuncia formal ante el Ministerio Público para dar seguimiento a las investigaciones.

#Seguridad 🚨 Un par de hombres armados irrumpieron en la joyería “Amor Platería” y sustrajeron un botín superior a los 250,000 pesos, luego de amenazar al personal con armas de fuego en la 13 Poniente entre las 7 y 5 Sur.



Vía @_jesuszav pic.twitter.com/LQVy1dsaii — Oro Noticias Puebla (@OroNoticiasPue) April 24, 2026

Editor: César A. García

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