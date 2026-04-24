Ajustarán precio del auto Olinia; rondará los 150 mil pesos

El proyecto del auto mexicano Olinia ajustó su precio estimado y cronograma, al confirmarse que el vehículo eléctrico ya no costará 90 mil pesos, como se anunció inicialmente en su presentación.

Durante un foro de la Universidad Autónoma Metropolitana, el coordinador Roberto Capuano informó que el nuevo precio objetivo será de alrededor de 150 mil pesos, con un tope máximo de 200 mil.

El ajuste responde a los altos costos de producción en la industria automotriz, así como a factores técnicos y regulatorios que obligaron a replantear la estrategia financiera del proyecto.

Entre los principales factores se encuentran las baterías de litio y la incorporación obligatoria de sistemas de seguridad, como frenos ABS y bolsas de aire, lo que elevó significativamente el costo.

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A pesar del incremento, se perfila como una de las opciones más accesibles del mercado nacional, al ubicarse por debajo de modelos de combustión interna que superan los 220 mil pesos en agencias.

El calendario también sufrió modificaciones; aunque se esperaba un lanzamiento durante la inauguración de la Copa Mundial de Fútbol 2026, solo se presentará un prototipo funcional del vehículo.

Por su parte, la producción en serie y su comercialización fueron reprogramadas para el primer semestre de 2027, mientras que el desarrollo, diseño y ensamblaje se harán en Puebla.

No obstante, el modelo estará orientado a uso urbano, con velocidad limitada a 70 kilómetros por hora, autonomía aproximada de 150 kilómetros por carga y sin sistemas de carga rápida.

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