Llega a su fin Torneo Mexicano de Robótica 2026 en Puebla

Con el objetivo de impulsar el desarrollo científico y tecnológico, concluyó el Torneo Mexicano de Robótica 2026 en Puebla, donde participaron más de mil 100 competidores en representación de diversas entidades del país. Esta acción es resultado de la gestión del Gobierno del Estado que encabeza Alejandro Armenta Mier, en coordinación con la política nacional que lidera la presidenta Claudia Sheinbaum.

La Secretaría de Ciencias, Humanidades, Tecnología e Innovación (SECIHTI) realizó este encuentro nacional del 16 al 18 de abril en el Centro de Convenciones de San José Chiapa, reconocido como la Capital de la Tecnología y Sostenibilidad, donde compitieron más de 200 equipos provenientes de entidades como Nuevo León, Querétaro, Estado de México, Campeche y Puebla.

El torneo organizado en coordinación con la Federación Mexicana de Robótica y la Universidad Tecnológica Bilingüe Internacional y Sustentable (UTBIS), contempló 22 categorías y la entrega de 66 reconocimientos; destacaron competencias como RoboCupSoccer, Humanoid Adult Size, drones autónomos, robots limpiadores acuáticos y AutoModelCar, esta última enfocada en vehículos autónomos a escala 1:10 con tecnologías como Lidar, visión artificial y sistemas de navegación inteligente.

Durante tres días de actividades, las y los participantes desarrollaron soluciones tecnológicas aplicadas a problemáticas reales, como el diseño de robots acuáticos para la recolección de sargazo, con impacto ambiental y económico en zonas costeras, así como robots humanoides con autonomía total, capaces de caminar, correr, tomar decisiones mediante sensores y participar en encuentros deportivos sin intervención humana.

En su intervención, el presidente de la Federación Mexicana de Robótica, José Martínez Carranza, destacó que esta edición es la más grande en la historia del torneo, superó registros previos y consolidó el crecimiento del sector en México. Subrayó que la colaboración entre federación, gobiernos y academia permite impulsar el talento joven y posicionar al país en la agenda tecnológica internacional.

Por su parte, el rector de la UTBIS, Alejandro Pedroza, reconoció el respaldo del Gobierno del Estado para consolidar a Puebla como referente nacional en innovación, al tiempo que resaltó el entusiasmo de las y los jóvenes participantes, quienes dijo, representan una nueva generación de científicos e ingenieros comprometidos con soluciones tecnológicas que transforman la realidad.

En tanto, el director general de Desarrollo y Transferencia de Tecnología e Innovación, Marco Antonio Ibarra, reiteró el compromiso institucional de vincular la investigación científica con el bienestar social, al señalar que este tipo de encuentros permiten que proyectos desarrollados en aulas y laboratorios evolucionen hacia soluciones concretas en salud, economía y servicios, lo que fortalece la Estrategia Nacional de Innovación Tecnológica.

Participantes de distintas entidades coincidieron en que el Torneo Mexicano de Robótica 2026 representó una experiencia formativa de alto nivel.

Estudiantes poblanos señalaron que competencias como AutoModelCar permiten un primer acercamiento a la industria de vehículos autónomos, mientras que equipos de Campeche subrayaron el valor del trabajo colaborativo y la resolución de problemas en tiempo real.

Asimismo, jóvenes de instituciones como la UNAM resaltaron que estas plataformas fortalecen su preparación rumbo a competencias internacionales, al tiempo que reconocieron la hospitalidad, organización y condiciones técnicas brindadas en Puebla, factores que contribuyen a consolidar a la entidad como referente nacional en el impulso a la robótica y la innovación tecnológica.

El Gobierno del Estado de Puebla reafirma su compromiso de impulsar la ciencia, la tecnología y la innovación como ejes estratégicos del desarrollo, mediante la promoción de espacios que fortalecen el talento joven, la investigación aplicada y la generación de soluciones con impacto social, en congruencia con la visión nacional encabezada por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo.

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