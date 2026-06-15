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Reino Unido prohíbe las redes sociales a menores de 16 años

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Plataformas deberán adoptar sistemas más estrictos de verificación de edad. / Foto: Internet.

El gobierno del Reino Unido anunció una nueva prohibición que impedirá el acceso a redes sociales a menores de 16 años, una medida que marca un cambio significativo en la regulación tecnológica del entorno digital.

La decisión, presentada por el primer ministro Keir Starmer, forma parte de una estrategia para reforzar la seguridad en línea y reducir la exposición de menores a contenidos y dinámicas propias de las plataformas sociales.

Desde el punto de vista tecnológico, la implementación de la norma obligará a las plataformas a adoptar sistemas más estrictos de verificación de edad, lo que podría incluir controles mediante inteligencia artificial, validación de identidad digital y filtros automatizados.

Además, el gobierno también planea intervenir en los chats de juegos en línea, especialmente aquellos que permiten la comunicación entre menores y desconocidos, lo que requerirá nuevas herramientas de moderación y supervisión en tiempo real.

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Para las empresas tecnológicas, la medida supone un reto importante en términos de diseño, privacidad y cumplimiento normativo. Redes sociales y servicios de gaming deberán ajustar sus algoritmos de acceso, reforzar sistemas de control parental y redefinir la forma en que gestionan datos de usuarios jóvenes.

La iniciativa británica se suma a la adoptada en 2025 por Australia, que fue el primer país en introducir una restricción similar. Este movimiento refleja una tendencia global hacia una mayor regulación tecnológica de las plataformas digitales, especialmente en lo relativo a la protección de menores y el control del ecosistema de redes sociales y videojuegos en línea.

Editor: Edgar Espinoza

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