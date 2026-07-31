Cabildo de Puebla aprueba comité para regular concesiones municipales

Por unanimidad, el Cabildo de Puebla aprobó el reglamento de la integración e instalación del Comité Municipal de Adquisiciones del municipio de Puebla en materia de concesiones, así como su reglamento, lo cual obedece al proceso de concesión de publicidad de los paraderos del transporte público en la capital del estado.

El regidor Rodrigo Durán Herrera afirmó que con la aprobación de este dictamen garantizan que las concesiones se conduzcan con legalidad y transparencia.

Recordó que también es un paso tras la autorización del Congreso de Puebla para concesionar la publicidad de los paraderos de transporte público por 10 años.

El comité estará integrado por el presidente municipal de Puebla, José Chedraui Budib, el secretario de Administración y Tecnología de la Información, Juan José Tapia González, y el presidente de la Comisión de Patrimonio y Hacienda Pública, Francisco Ayala Gutiérrez.

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Como vocales, el tesorero municipal Héctor González Cobián, José Alfonso Aguilar García, la contralora municipal Dulce Lilia Rivera Aranda; esta última solo con derecho a voz, como quienes sean invitados por el edil.

Por ello, se establece que el Comité tendrá que resolver el procedimiento “previo acuerdo del Ayuntamiento” para celebrar concursos y licitaciones públicas para concesiones, publicar las convocatorias de licitación, fijar las bases de las fianzas y garantías de quienes pretenden obtener la concesión y la emisión de normas para cualquiera de los trámites a realizar en la materia.

El Comité sesionará cada vez que exista alguna propuesta para concesionar un bien o servicio público dentro del municipio y sesionará las veces que sean necesarias hasta otorgar la concesión.

Editor: César A. García

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