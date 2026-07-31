Laura Artemisa entrega lentes gratuitos a niños y adolescentes

“Cuidar la salud visual de nuestras niñas, niños y adolescentes es abrir una ventana más clara hacia sus sueños, porque cada mirada sana es también una oportunidad para aprender, imaginar y construir un futuro lleno de luz”, expresó Laura Artemisa García Chávez, secretaria de Bienestar, al reconocer la labor del Voluntariado de la dependencia en favor de las y los poblanos.

En coordinación con la Fundación CLISA, el Voluntariado de la Secretaría de Bienestar, llevó a cabo una Jornada Visual dirigida a niñas, niños y adolescentes de 5 a 15 años, los días 27, 28 y 29 de julio en las instalaciones de la dependencia.

Durante la jornada, personal especializado realizó valoraciones optométricas para identificar alteraciones visuales y determinar la graduación correspondiente. Como resultado, se detectaron casos de miopía y astigmatismo, lo que derivó en la entrega de 112 lentes graduados sin costo, proporcionados por la Fundación CLISA, con el propósito de favorecer la salud visual, el desempeño escolar y el bienestar de las y los beneficiarios.

A través del Voluntariado de Bienestar agradecieron a la Fundación y su representante, Gisela Martínez Ponce, porque tanto los exámenes de la vista como los armazones fueron gratuitos. Además, anunciaron que se realizarán más jornadas en beneficio de la niñez poblana.

Laura Artemisa García reconoció el respaldo del gobernador Alejandro Armenta y de la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, quienes han impulsado acciones que fortalecen la salud y bienestar de las familias poblanas.

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