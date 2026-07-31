Obra Comunitaria llegará a más comunidades de Puebla

El Programa de Obra Comunitaria continuará su expansión hacia ejidos, rancherías, inspectorías, espacios deportivos y comunidades de todo el estado, porque nació bajo el principio de que “con el pueblo todo y sin el pueblo nada”, afirmó el gobernador Alejandro Armenta Mier en gira de trabajo en esta región de producción agrícola. El gobernador poblano explicó que cada comunidad define su proyecto y adquiere los materiales al mejor precio y calidad, al reiterar el compromiso de “no mentir, no robar, no traicionar”. Asimismo, Armenta Mier recordó a las tesoreras que ninguna persona puede obligarlas a comprar insumos en un lugar determinado y subrayó la honestidad de las mujeres cuando administran los recursos, ya que el dinero rinde más.

El titular del Ejecutivo destacó que, aunque muchas de las acciones corresponden al ámbito municipal, el Gobierno del Estado impulsa este esquema para que la población obtenga beneficios directos, dado que en los gobiernos de la Cuarta Transformación la participación del pueblo es esencial. Año con año, el programa de Obra Comunitaria aumentó su monto. Recordó que en 2025 el Programa de Obra Comunitaria contó con un presupuesto de mil 48 millones de pesos para cuatro mil 300 acciones; este año suma mil 500 millones de pesos para seis mil obras y, para 2027, alcanzará una inversión de 2 mil millones de pesos, por lo que es un programa clave del gobierno estatal de Puebla.

Armenta Mier resaltó que las mujeres pueden alcanzar cualquier meta y puso como ejemplo a la primera presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, quien brinda un importante respaldo a Puebla. También destacó los beneficios de la Jornada de Salud Por Amor a Puebla, cuyo hospital itinerante con quirófano ofrece atención gratuita a personas que no cuentan con seguridad social. Además, señaló que la Universidad de la Salud del Estado de Puebla (USEP) es un modelo educativo para el desarrollo y la salud de las comunidades. La USEP amplía su cobertura con campus en Izúcar de Matamoros, Tepexi, Tepeaca, Zoquitlán y Yaonáhuac. Próximamente abrirá una sede en Tecamachalco para hacer realidad el derecho a la educación de las y los jóvenes.

En materia agropecuaria, el gobernador informó que la administración estatal adquirió mil 800 equipos para sembrar 200 mil hectáreas de temporal y anunció que el próximo año serán 2 mil 500 equipos para reactivar 400 mil hectáreas, con el propósito de que las familias superen la pobreza alimentaria y alcancen la riqueza comunitaria.

El secretario de Gobernación, Samuel Aguilar Pala, subrayó que el Gobierno del Estado mantiene una política de territorio y cercanía social.

Explicó que la Obra Comunitaria llega desde las cabeceras municipales hasta las localidades más apartadas mediante asambleas, donde la participación ciudadana es fundamental y las tesoreras son mujeres porque el gobernador reconoce su capacidad administrativa. Además, resaltó que el deporte es política de Estado y anunció respaldo para un grupo de jóvenes boxeadores encabezado por Yoni Antonio Trejo Trujillo, quienes han representado a México en competencias internacionales. También destacó el impacto de la Jornada de Salud Por Amor a Puebla, al mencionar el caso del esposo de la señora Laura, quien recibió una cirugía gratuita de hernia gracias al hospital itinerante, intervención que, indicó, no habría podido costear.

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