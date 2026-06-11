Puebla apuesta por ampliar universidades y carreras técnicas

El fortalecimiento del sistema de educación superior y la ampliación de las oportunidades de formación para las y los jóvenes en Puebla se consolidan con el impulso a un modelo educativo que busca reducir la desigualdad, combatir la marginación y acercar la educación a más regiones del estado, mediante una política impulsada por el Gobierno del Estado, en sintonía con la visión de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, y el gobernador Alejandro Armenta Mier.

Como parte de este proceso de expansión universitaria, se contempla la consolidación de instituciones como la Universidad Tecnológica de Puebla (UTP), la Universidad del Deporte del Estado de Puebla (UDEP), la Universidad de Creación de las Artes y la Cultura (UNICREA), la Universidad de la Salud del Estado de Puebla (USEP) con cinco campus, así como la Universidad Rosario Castellanos, con el objetivo de ampliar la cobertura educativa y diversificar la oferta académica.

El gobernador Alejandro Armenta Mier resaltó el capital humano altamente competitivo y uno de los niveles de matrícula universitaria más importantes del país, además de un ecosistema industrial sólido vinculado a la industria automotriz, con empresas como Volkswagen y Audi, así como más de 400 empresas proveedoras del sector.

Para combatir la marginación, la administración estatal impulsa la descentralización de la Universidad de la Salud en Puebla hacia la Sierra Negra, específicamente en el municipio de Zoquitlán, donde se proyecta el establecimiento de una institución con características similares a las de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), con laboratorios y condiciones adecuadas para la formación profesional en áreas como enfermería, medicina, licenciatura, tecnología, innovación y humanidades.

A través de la Secretaría de Educación Pública se implementarán bachilleratos tecnológicos en agronegocios, tecnología y áreas de la salud, particularmente en la formación de auxiliares de enfermería, con el objetivo de brindar oportunidades a jóvenes que no continúan estudios universitarios tradicionales, permitiéndoles egresar con una formación técnica que fortalezca la atención en sus comunidades. Estos perfiles corresponden a auxiliares de salud, no a médicos ni licenciados en enfermería, sino a personal capacitado para reforzar los servicios básicos en regiones con mayor necesidad.

El Gobierno del Estado impulsa proyectos estratégicos como el Centro de Especialización de Recursos Humanos de Alto Nivel (CERHAN) 2, un centro de formación de alta tecnología enfocado en el uso de datos y la inteligencia artificial, como evolución del CERHAN 1, el cual fue reorientado para abrirse al desarrollo del talento y la participación del sector empresarial poblano.

Finalmente, el gobernador Alejandro Armenta Mier señaló que el desempeño de las y los jóvenes poblanos en competencias de matemáticas, física y robótica, provenientes de instituciones como la BUAP, UPAEP, IBERO, IPN y el Tecnológico de Monterrey, refleja este potencial, el cual se fortalece con la coordinación institucional y el impulso científico de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, con el objetivo de que el talento juvenil contribuya al desarrollo de las regiones y a la competitividad del país.

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