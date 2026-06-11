Proponen cambios en la presidencia del Tribunal Electoral de Puebla

Con el objetivo de aprovechar la experiencia y el aprendizaje institucional, así como garantizar la estabilidad administrativa y organizacional, el diputado Pável Gaspar Ramírez presentó una iniciativa para que la presidencia del Tribunal Electoral del Estado de Puebla dure tres años.

A través de la propuesta, el legislador refiere que una de las finalidades es garantizar el ciclo de implementación de políticas, seguimiento, evaluación y aprovechamiento del conocimiento obtenido, que redundará en la eficiencia y eficacia de uno de los pilares de la democracia.

Asimismo, Pável Gaspar pone énfasis en que las y los magistrados se mantienen en su cargo por un periodo de siete años y se les nombra de forma escalonada, por lo que está garantizada la rotación de la presidencia cada tres años entre alguno de sus tres integrantes.

“La presente iniciativa no amplía el periodo de designación en el cargo de la Magistratura, sino de la Presidencia del Tribunal, ya que seguirán siendo sus integrantes quienes designen entre ellos mismos a la siguiente persona titular de la Presidencia, ni tampoco viola los derechos de quienes actualmente son Magistrada y Magistrados del mismo, ya que a la conclusión de la actual Presidencia, estarán en aptitud de contender en igualdad de circunstancias por la Presidencia del Tribunal, por un periodo de tres años”, precisa.

Como parte de la iniciativa, también se proponen diversas modificaciones procesales, relacionadas con reconocer la prueba instrumental de actuaciones; asimismo, se establece la forma en la que las partes podrán comparecer al procedimiento especial sancionador.

Mediante la iniciativa se reforma el segundo párrafo del artículo 327, el primer párrafo del artículo 357, las fracciones III y IV del artículo 358, la fracción I del artículo 412, el segundo párrafo del artículo 413 y el primer párrafo del artículo 414, y se adiciona la fracción V al artículo 358 del Código de Instituciones y Procesos Electorales del Estado de Puebla.

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