Fedrha Suriano presenta cinco iniciativas para fortalecer transparencia

En sesión pública ordinaria del Congreso del Estado, la diputada Fedrha Isabel Suriano Corrales presentó cinco iniciativas con el propósito de fortalecer el marco normativo de la entidad, a través de la armonización de diversos ordenamientos locales con los estándares nacionales vigentes, en materia de fiscalización superior, rendición de cuentas, disciplina financiera, presupuesto público, contratación gubernamental y control del ejercicio de los recursos públicos.

En tribuna, la legisladora presentó la iniciativa para reformar los artículos 5, 71, 97 y 136 de la Ley de Presupuesto y Gasto Público Responsable del Estado de Puebla, con el objetivo de incorporar expresamente los ordenamientos generales y federales aplicables en materia de contabilidad gubernamental, fiscalización, rendición de cuentas, presupuesto, responsabilidad hacendaria y disciplina financiera, fortaleciendo así la certeza jurídica, la armonización legislativa y la adecuada coordinación entre los distintos órdenes de gobierno en el ejercicio de los recursos públicos.

Asimismo, presentó la iniciativa para reformar diversas disposiciones de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal, con el propósito de ampliar el universo de sujetos obligados, fortalecer la participación de los órganos internos de control, armonizar el marco normativo estatal con la legislación federal aplicable, robustecer los mecanismos de supervisión de las contrataciones públicas y fortalecer las condiciones de transparencia, publicidad y rendición de cuentas en el ejercicio de los recursos públicos.

También, la iniciativa para reformar diversas disposiciones de la Ley de Deuda Pública para el Estado Libre y Soberano de Puebla, con el objetivo de armonizar la Ley de Deuda Pública para el Estado Libre y Soberano de Puebla y la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, que permita fortalecer la seguridad jurídica, la responsabilidad hacendaria y el adecuado funcionamiento del régimen estatal de deuda pública.

Las tres primeras iniciativas fueron turnadas a la Comisión de Presupuesto y Crédito Público, para su estudio y resolución correspondiente.

De igual manera, la diputada Fedrha Isabel Suriano presentó la iniciativa para reformar, adicionar y derogar diversas disposiciones de la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla, con el objetivo de armonizar la legislación estatal con el marco constitucional y legal vigente en materia de fiscalización superior, fortalecer la coordinación institucional con las autoridades federales competentes, incorporar herramientas tecnológicas para la realización de auditorías y actuaciones electrónicas, homologar el régimen de responsabilidades administrativas, adoptar estándares nacionales e internacionales de auditoría y consolidar un modelo de fiscalización más moderno, eficiente, transparente y acorde con las necesidades actuales de control y vigilancia de los recursos públicos.

La propuesta legislativa fue turnada a la Comisión de Control, Vigilancia y Evaluación de la Auditoría Superior del Estado.

Así como la iniciativa para reformar los artículos 113 y 114 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, con la finalidad de consolidar un marco constitucional local más moderno, preciso y congruente con el sistema nacional de fiscalización y combate a la corrupción. Las modificaciones propuestas fortalecen las capacidades institucionales de la Auditoría Superior del Estado, mejoran la claridad de sus atribuciones, armonizan el texto constitucional local con los parámetros federales vigentes y contribuyen al fortalecimiento de los principios de transparencia, rendición de cuentas, legalidad y control efectivo de los recursos públicos.

Esta propuesta fue dirigida a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, para su estudio procedente.

Te recomendamos: