Límites territoriales generan conflictos entre Puebla, Cuautlancingo y las Cholulas

Los límites territoriales con los municipios de Cuautlancingo, San Pedro Cholula y San Andrés Cholula se han convertido en un problema para el cobro de predial y las licencias de funcionamiento para los negocios, reconoció el tesorero municipal, Héctor González Cobián.

El funcionario municipal dijo que, además de Cuautlancingo, también sostienen mesas de trabajo con las dos Cholulas para ponerse de acuerdo a quién le corresponde cobrar los servicios públicos.

“Estamos en contacto con las tesorerías de los otros municipios para ir definiendo de manera conjunta qué es lo correcto y hasta dónde (cobrar)”, declaró.

González Cobián puso como ejemplo que un contribuyente tenía registrado un adeudo histórico en el Ayuntamiento de Puebla por 10 años, pero pagaba su predial en San Pedro Cholula, por lo que la Comuna de la capital poblana se acercó al otro gobierno municipal y le reconoció los pagos que hizo allá, aunque con la promesa de continuar con el pago en Puebla.

“Ese tipo de coordinación con los demás ayuntamientos es lo que nos permite ir viendo caso por caso”, comentó.

El tesorero municipal dijo que no tiene un estimado de cuántas cuentas tienen en esta situación; sin embargo, reveló que ya hay un análisis con Castrato para coordinarse con estos ayuntamientos y definir estos límites.

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Síndica se reúne con Cuautlancingo

En días pasados, la síndica del Ayuntamiento de Puebla, Mónica López Silva, declaró que ya hay acercamiento con el gobierno municipal de Cuautlancingo para definir límites entre ambos municipios, para hacer la solicitud de manera directa al Congreso de Puebla.

En entrevista, compartió que no tienen un estimado para determinar el acuerdo, pero afirmó que hay acuerdos mientras se definen.

Admitió que hay fraccionamientos que un vecino paga a la capital poblana y otro a Cuautlancingo; sin embargo, insistió en que hay buena coordinación con el gobierno del municipio conurbado.

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