Hallan cadáver de profesor ligado a multihomicidio en la Mixteca poblana

Las autoridades ministeriales investigan el fallecimiento de un profesor cuyo cuerpo fue localizado este jueves en un predio de la comunidad de Tlancualpican, perteneciente al municipio de Chiautla de Tapia.

El hallazgo ocurrió a escasos metros de la institución educativa donde desempeñaba sus funciones como docente antes de verse involucrado en el multihomicidio de su pareja sentimental, suegra y un hombre el pasado martes.

El hombre era señalado dentro de una carpeta de investigación por el ataque armado ocurrido en Santa Ana Tecolapa, donde tres personas perdieron la vida y una más resultó herida de bala, siendo acusado de forma directa por dicho atentado.

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#Seguridad 🚓 Luis Carlos "N", un profesor de Chiautla de Tapia, señalado por el asesinato de dos mujeres y un hombre, fue encontrado sin vida esta mañana en un terreno ubicado cerca de la Telesecundaria de Tlancualpican.



Se presume que se había quitado la vida para evitar su… pic.twitter.com/pRXjBogkrM — Oro Noticias Puebla (@OroNoticiasPue) July 2, 2026

Tras el descubrimiento del cuerpo, elementos de seguridad pública resguardaron el área mientras peritos de la Fiscalía General del Estado (FGE) realizaron el levantamiento del cadáver e indicios extras; aunque no se ha precisado la forma en que Luis Carlos habría terminado con su vida.

Será la investigación ministerial y los estudios periciales los que determinen la causa de la muerte. Mientras que, familiares de las víctimas han expuesto que este evento les deja un sabor amargo al saber que el docente evadió a la justicia en vida.

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