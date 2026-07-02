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jueves, julio 2, 2026
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Omar Muñoz supervisa pavimentación en calle Tlaxcala de Cuautlancingo

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Redaccion Oronoticias
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Obra presenta 50 por ciento de avance tras ocho semanas de trabajo.

El presidente municipal Omar Muñoz supervisó los trabajos de pavimentación con concreto hidráulico que se realizan en la calle Tlaxcala, una vialidad de importante circulación para habitantes, comercios y transporte de la zona.

Durante el recorrido, informó que la obra presenta un avance del 50 por ciento tras ocho semanas de trabajo y se prevé que concluya en aproximadamente ocho semanas más.

La intervención contempla, en una primera etapa, el tramo comprendido entre las calles Santa Rosa y Prolongación San Juan, donde se sustituye el adoquín por concreto hidráulico MR-45, material diseñado para soportar tránsito pesado debido a la actividad industrial y de transporte que se desarrolla en el área.

Como parte de los trabajos, se ejecutan siete mil 328 metros cuadrados de pavimento hidráulico y la instalación de 822 metros lineales de drenaje sanitario, además de la rehabilitación de banquetas y alumbrado público.

El alcalde destacó que la obra se desarrolla de manera integral y que se prioriza la sustitución de la infraestructura hidráulica para evitar futuras afectaciones y garantizar una mayor funcionalidad de la vialidad.

Asimismo, señaló que el Gobierno Municipal continúa realizando acciones en distintos puntos del municipio, entre ellas la rehabilitación de drenajes, recuperación de canales y mantenimiento de infraestructura pluvial, con el objetivo de fortalecer la capacidad de respuesta durante la temporada de lluvias.

Finalmente, Omar Muñoz agradeció la comprensión de las y los vecinos por las molestias temporales derivadas de los trabajos y reiteró que su administración mantiene el compromiso de impulsar obras que contribuyan al mejoramiento de la infraestructura urbana y los servicios públicos en Cuautlancingo.

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