San Pedro Cholula realiza segundo Miércoles del Pueblo 2026

Desde las 7:00 horas, la presidenta municipal de San Pedro Cholula, Tonantzin Fernández, arribó al Complejo Cultural del municipio para encabezar el segundo Miércoles del Pueblo de 2026, recibiendo a decenas de ciudadanas y ciudadanos con diversas solicitudes, inquietudes y sugerencias.

Asimismo, todas las áreas del Ayuntamiento participaron para atender a las y los cholultecas en temas como catastro, agua potable, limpia, poda de árboles, bacheo, pavimentación y solicitud de apoyos económicos o en especie. Cada caso fue recibido, escuchado y canalizado bajo la premisa de ejercer un gobierno sensible a las necesidades de la sociedad.

Al respecto, Tonantzin Fernández aseguró que su administración está centrada en ofrecer bienestar integral a las familias cholultecas, mediante obra y servicios públicos, seguridad, infraestructura e imagen urbana, aunado a la sensibilidad y cercanía con la ciudadanía, para atender de manera directa sus necesidades y urgencias.

Finalmente, agradeció a quienes hacen posible el Miércoles del Pueblo y los exhortó a compartir su experiencia, a fin de que cada vez más personas se acerquen, recuperen la confianza en sus autoridades y den cuenta de la transformación que vive San Pedro Cholula.

Entrega DIF Municipal aparatos funcionales a personas con discapacidad

Como muestra de que las solicitudes realizadas por las y los cholultecas son atendidas y resueltas con prontitud, el DIF Municipal, encabezado por la Mtra. Lupita Fernández, entregó aparatos funcionales a personas con discapacidad que los solicitaron en ediciones anteriores del Miércoles del Pueblo o directamente en el organismo.

La presidenta honoraria del DIF Municipal destacó que estos apoyos se otorgan a quienes más lo necesitan, especialmente a personas con discapacidad que no cuentan con los recursos económicos suficientes para cubrir esta necesidad básica.

Con estas acciones conjuntas, la administración municipal 2024–2027 reafirma su compromiso de fortalecer la forma de hacer gobierno y recuperar la confianza y cercanía con la ciudadanía, a través de acciones orientadas al bienestar integral.

Te recomendamos: