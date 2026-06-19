Zacatlán impulsa energías limpias con el Foro de Energía 2026

Con el objetivo de construir soluciones energéticas eficientes que beneficien la economía local y protejan el medio ambiente, el Gobierno Municipal realizó las actividades del Foro de Energía de Zacatlán 2026, teniendo como sede el Palacio Municipal.

El encuentro reunió a una nutrida convocatoria de más de 200 asistentes, incluyendo a productores, empresarios, académicos, estudiantes, regidores, directores de área y ciudadanía en general, consolidando un espacio de diálogo estratégico, donde se compartieron conocimientos y alternativas para la región.

Objetivos y Visión Sostenible

El foro tuvo como meta principal, identificar soluciones tecnológicas y estrategias de eficiencia que permitan al municipio aprovechar mejor sus recursos naturales, reducir costos y generar bienestar para las familias.

Estas líneas de acción se encuadraron directamente con el Plan Municipal de Desarrollo, de manera específica con el Eje 2: Zacatlán Ordenado y con Valor Sostenible.

Durante su intervención, la presidenta municipal, Bety Sánchez, destacó que este foro fue una respuesta directa a las demandas de la población, recopiladas en un reciente ejercicio democrático.

“Recientemente realizamos una encuesta ciudadana y los resultados fueron claros: más del 80 por ciento de las y los participantes manifestó su interés en impulsar energías limpias, fortalecer la infraestructura hídrica y promover la eficiencia energética como una herramienta para mejorar la economía local y la calidad de vida de las familias. Estos resultados nos demuestran que Zacatlán está preparado para construir un futuro más sostenible”, afirmó la alcaldesa.

Asimismo, la presidenta reafirmó el compromiso de su administración para seguir impulsando proyectos bajo los principios de responsabilidad, transparencia y participación ciudadana, asegurando que la transformación del municipio se construye de la mano de la gente.

De igual forma, extendió un agradecimiento al ingeniero Rodolfo Camacho, Director General de la Agencia de Energía del Estado de Puebla, por el respaldo institucional brindado para la realización de este encuentro.

Ponencias y Especialistas Participantes

La jornada técnica y de discusión estuvo respaldada por las ponencias de destacados expertos y autoridades en la materia, quienes expusieron alternativas viables en infraestructura, sustentabilidad y política energética.

Dra. María de los Ángeles Muñoz Muñoz (titular de Política de Contenido Nacional en la Secretaría de Economía del Gobierno de México), quien aportó la visión federal sobre el desarrollo y contenido nacional en proyectos estratégicos.

Dr. Alfredo Silverio Ordeñana Martínez (Director de Planeación, Promoción y Fomento de Inversión de la Agencia de Energía del Estado de Puebla), enfocado en el impulso y las herramientas de financiamiento regional para la transición energética.

Dr. Carlos Jesús Gómez Flores (especialista en turismo sustentable), quien abordó la importancia de la energía limpia como un activo de competitividad para los destinos turísticos y Pueblos Mágicos.

*Dr. Héctor Javier Vázquez Vallejo (Director de Operaciones de la empresa eDrafting and Vaza Energy), encargado de presentar las innovaciones tecnológicas y de infraestructura energética aplicables a nivel local.

Con la conclusión de este foro, el municipio de Zacatlán se posicionó a la vanguardia en la discusión energética estatal, demostrando que cuenta con el talento, los recursos y la participación ciudadana necesaria para transitar hacia un modelo económico, sostenible y competitivo.

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