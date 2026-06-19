Papá de Lionel Messi se encuentra bajo tratamiento médico

La familia de Lionel Messi confirmó que Jorge Messi, padre del capitán de la selección argentina, atraviesa un problema de salud y actualmente se encuentra bajo atención médica. A través de un comunicado, sus familiares señalaron que su evolución ha sido favorable y que continúa recuperándose bajo supervisión especializada.

El pronunciamiento se produjo luego de que en las últimas horas aumentaran las especulaciones sobre el estado del exrepresentante del futbolista. En el mensaje, la familia expresó su inconformidad por la difusión de versiones sin confirmar y pidió respeto ante una situación que consideran privada y delicada.

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Los allegados del jugador aclararon que únicamente las personas más cercanas cuentan con información precisa sobre la condición de Jorge Messi. Asimismo, señalaron que cualquier actualización relevante será dada a conocer por medio de los canales oficiales de la familia.

Falso que Jorge Messi haya muerto

También desmintió los rumores sobre el supuesto fallecimiento del padre del astro argentino, información que comenzó a circular en distintos medios y redes sociales. La versión generó preocupación entre aficionados y seguidores del delantero del Inter Miami.

Ante la difusión de esas publicaciones, los familiares insistieron en que Jorge Messi se encuentra con vida y en proceso de recuperación. Además, agradecieron las muestras de apoyo recibidas y solicitaron prudencia para evitar la propagación de noticias falsas.

La situación se dio mientras Lionel Messi se encuentra concentrado con la selección argentina, pese al difícil momento familiar, el entorno del futbolista reiteró que la prioridad es preservar la tranquilidad y privacidad de Jorge Messi durante su tratamiento.

Editor: Diego González

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