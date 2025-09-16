Investigan a Natanael Cano por video en penal de Hermosillo

Natanael Cano, cantante de corridos tumbados, está bajo investigación por autoridades de Sonora tras la difusión de un video viral en el que presuntamente canta dentro del Centro de Readaptación Social (Cereso) número 1 de Hermosillo.

En la grabación, que circula en redes sociales, se le ve rodeado de personas privadas de la libertad en una especie de convivio donde se observa la presencia de bebidas alcohólicas y cigarrillos.

Durante la grabación, el cantante interpreta el tema “El Despapaye”, cuyo contenido hace referencia a drogas, excesos y armas. Usuarios señalan que el video es de inicios de este año durante una visita a un amigo preso en el penal.

El fiscal de Sonora, Gustavo Rómulo Salas Chávez, informó que la Secretaría de Seguridad Pública ya tiene conocimiento del caso y comenzará una investigación para verificar la autenticidad del material.

En caso de confirmarse, se abrirá una carpeta de investigación para aplicar las sanciones administrativas y legales correspondientes a los involucrados, entre ellos, el cantante mexicano.

La reunión supuestamente fue en honor a Francisco Alejandro, alias “Terry”, compositor ligado a Natanael Cano detenido en marzo de 2024 por violación agravada, quien cumple prisión preventiva en el Cereso de Hermosillo.

Desde 2024, Nata enfrenta un proceso penal por el delito de cohecho tras intentar sobornar a policías durante una detención por exceso de velocidad.

Es Natanael Cano, cantando en el Cereso de Hermosillo, a inicios de este año. ¿Cómo entró y quién lo permitió? Las autoridades locales indagan los hechos y la veracidad del video. pic.twitter.com/7TEUt0OQL4 — Pamela Cerdeira (@PamCerdeira) September 15, 2025

