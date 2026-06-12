Atlixco invita a Desfile de Mojigangas 2026

La presidenta municipal Ariadna Ayala invitó a la gran celebración, donde las figuras gigantes de cartonería volverán a recorrer las calles de Atlixco.

El Gobierno de Atlixco lanzó la convocatoria para participar en la cuarta edición del tradicional Desfile de Mojigangas 2026, que se realizará el próximo 2 de agosto y que se ha convertido en una de las celebraciones culturales más representativas del municipio.

Ariadna Ayala invita a escuelas, empresas, asociaciones y ciudadanía en general a sumarse a esta gran tradición atlixquense, que busca preservar el arte popular y las costumbres mexicanas a través de las emblemáticas mojigangas.

Los participantes podrán presentar creaciones inspiradas en la historia, tradiciones, personajes, oficios y expresiones culturales de México, respetando la elaboración artesanal que caracteriza a estas figuras monumentales.

De acuerdo con Ariadna Ayala, las inscripciones estarán abiertas hasta el 20 de julio, por lo que se hizo un llamado a registrarse con anticipación y formar parte de esta fiesta llena de color, creatividad y orgullo por las tradiciones de Atlixco.

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