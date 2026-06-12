Sin riesgo de desbordamientos en ríos Atoyac y Alseseca

El Gobierno de la Ciudad de Puebla, encabezado por el presidente municipal Pepe Chedraui, informa que mantiene activos los protocolos de atención y respuesta ante las lluvias registradas durante esta tarde, priorizando la seguridad de la población y la atención inmediata de las incidencias derivadas de las condiciones meteorológicas.

Como parte de estas acciones, personal de la Secretaría de Servicios Públicos informó que trabajaba de manera coordinada con Protección Civil en la atención de cuatro reportes por caída de árboles. Dos de los incidentes se registraron en Bosques de Manzanilla, uno en la Presidencia Auxiliar de San Felipe Hueyotlipan y otro en Bosques de Santa Anita, donde se llevaron a cabo labores de retiro de material vegetal, mitigación de riesgos y liberación de vialidades para salvaguardar la integridad de las y los ciudadanos.

De manera complementaria, cuadrillas de Alumbrado Público atendieron la caída de un poste de luz, realizando las acciones necesarias para asegurar el área y prevenir riesgos a peatones y automovilistas.

Asimismo, la Secretaría de Gestión y Desarrollo Urbano, a través de la Dirección de Gestión de Riesgos en materia de Protección Civil, informa que se mantiene un monitoreo permanente de los principales cuerpos de agua del municipio, los cuales presentan condiciones estables y bajo control. Actualmente, el río Atoyac se encuentra al 30% de su capacidad operativa, el río Alseseca al 30% y el Vaso Regulador Santuario registra un incremento controlado, alcanzando el 50% de su nivel ordinario, sin representar riesgo para la población ni para las zonas aledañas.

No obstante, las precipitaciones generaron acumulaciones de agua y encharcamientos severos en distintos puntos de la vía pública, principalmente en las zonas Norte y Oriente de la ciudad. Ante estas condiciones, las dependencias municipales mantienen vigilancia permanente sobre la evolución de las lluvias, los niveles de los afluentes y las áreas susceptibles de afectación, con el objetivo de brindar atención oportuna y proteger a la ciudadanía.

Te recomendamos: