Exhortan a fortalecer orientación contra fraudes laborales en el extranjero

En sesión ordinaria del Congreso del Estado, la diputada Araceli Celestino Rosas presentó un punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Gobernación del Estado de Puebla y al Instituto Poblano de Asistencia al Migrante a que fortalezcan e impulsen acciones permanentes de información, orientación y prevención respecto de posibles fraudes vinculados con ofertas de empleo en el extranjero y servicios de gestoría no autorizados para la obtención de visas de trabajo.

También se hace un llamado a promover la difusión de mecanismos oficiales de movilidad laboral internacional y de los canales institucionales de asesoría y atención disponibles para la ciudadanía.

La propuesta legislativa fue enviada a la Comisión de Migración y Asuntos Internacionales, para su estudio y resolución procedente.

Por otra parte, el diputado Elpidio Díaz Escobar presentó un punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Movilidad y Transporte del Estado de Puebla, a establecer condiciones y prerrogativas, así como implementar políticas gubernamentales para que las personas concesionarias y permisionarias del Servicio Público de Transporte y del Servicio de Transporte Mercantil, puedan cumplir en tiempo y forma con el requisito legal de la revista vehicular, y no entorpecer el derecho a la movilidad de la sociedad.

La propuesta legislativa fue turnada a la Comisión de Transportes y Movilidad.

Asimismo, la diputada Elvia Graciela Palomares Ramírez presentó un punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Desarrollo Turístico y a la Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno del Estado de Puebla para que, en el ámbito de sus respectivas competencias, fortalezcan las campañas de información, orientación, prevención y protección dirigidas a turistas nacionales y extranjeros, con motivo del incremento de la actividad turística y la derrama económica que se prevé por la celebración de la Copa Mundial de la FIFA 2026 en México, a fin de promover una estancia segura, ordenada y confiable para las personas visitantes.

El punto de acuerdo fue dirigido a la Comisión de Turismo.

La diputada María Soledad Amieva Zamora presentó un punto de acuerdo para exhortar al titular de la Secretaría de Medio Ambiente, Desarrollo Sustentable y Ordenamiento Territorial del Gobierno del Estado de Puebla, a que, en coordinación con los Ayuntamientos y los Concejos Municipales, fortalezcan acciones de información y concientización, como cursos, foros, talleres, exposiciones y campañas masivas en medios de comunicación impresos y digitales, sobre lugares disponibles para la disposición final de residuos sólidos.

Así como los beneficios de la separación entre productos orgánicos e inorgánicos y los impactos negativos que genera tirar basura en espacios públicos, barrancas, cauces de ríos y cuerpos de agua, situación que se agrava en la temporada de lluvias.

El exhorto fue dirigido a la Comisión de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático.

De igual manera, la diputada Leonela Jazmín Martínez Ayala y el diputado Elías Lozada Ortega presentaron un punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Salud del Estado de Puebla y al Organismo Público Descentralizado IMSS Bienestar, a implementar, ejecutar, evaluar y difundir los resultados, respecto del seguimiento de las referencias y contrarreferencias de pacientes del primer nivel de atención derivados a hospitales públicos de segundo y tercer nivel de atención, a los pacientes sin derechohabiencia del Estado de Puebla.

La propuesta legislativa fue turnada a la Comisión de Salud.

La diputada Elisa Limon Balderrabano presentó un punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Educación Pública del Estado de Puebla, a que fortalezca las acciones de supervisión, capacitación, seguimiento y acompañamiento dirigidas al personal docente y directivo de educación básica, con el objeto de garantizar el derecho a la educación inclusiva de niñas, niños y adolescentes con discapacidad, evitando prácticas de discriminación, exclusión, segregación o canalización injustificada hacia servicios de educación especial.

Donde se privilegie la implementación de ajustes razonables, medidas de accesibilidad, apoyos pedagógicos y estrategias de inclusión que favorezcan su acceso, permanencia, participación y aprendizaje efectivo en los planteles de educación básica, en condiciones de igualdad y no discriminación.

El punto de acuerdo fue enviado a la Comisión de Atención a Personas con Discapacidad.

Por su parte, la diputada Cinthya Gabriela Chumacero Rodríguez presentó un punto de acuerdo para exhortar al Ayuntamiento del Municipio de Puebla, para que, por conducto de las Unidades Administrativas competentes, en el ámbito de sus respectivas atribuciones, refuerce las acciones permanentes de supervisión, inspección y vigilancia en los mercados municipales del Municipio de Puebla.

Se pretende garantizar que dichos espacios públicos se encuentren en condiciones adecuadas de higiene, orden, limpieza, seguridad, mantenimiento y funcionamiento, salvaguardando la salud y la integridad física tanto de las personas comerciantes como de quienes acuden a realizar actividades de consumo y abastecimiento.

La propuesta legislativa fue turnada a la Comisión de Asuntos Municipales.

El diputado Rosalío Zanatta Vidaurri presentó un punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Infraestructura del Gobierno del Estado de Puebla, a que se realicen trabajos de mantenimiento y rehabilitación en la carretera estatal Tehuacán-Teotitlán, desde la Junta Auxiliar de San Diego Chalma hasta el tramo conocido como la “Y” de Chilac, con el fin de tomar acciones preventivas debido a las afectaciones generadas por las intensas lluvias.

El punto de acuerdo fue enviado a la Comisión de Comunicaciones e Infraestructura.

Por su parte, el diputado Rafael Alejandro Micalco Méndez presentó un punto de acuerdo para exhortar al titular del Poder Ejecutivo del Estado, por conducto de la Consejería Jurídica del Estado de Puebla, a que remita al Congreso del Estado las disposiciones transitorias que originalmente formaban parte de la iniciativa de reforma al artículo 292 Bis del Código Penal del Estado Libre y Soberano de Puebla, presentada el 11 de diciembre de 2025, a efecto de que dichas disposiciones sean sometidas al procedimiento legislativo correspondiente.

El exhorto fue turnado a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, para su estudio procedente.

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