Investigan muerte de jirafa tras accidente en el Zoológico de León

El Parque Zoológico de León, en Guanajuato, confirmó la muerte de una jirafa reticulada tras un accidente ocurrido dentro de sus instalaciones. El hecho fue informado mediante un comunicado oficial, en el que la institución expresó su pesar y anunció el inicio de una investigación para esclarecer cómo ocurrió el incidente.

De acuerdo con la información preliminar, el ejemplar habría intentado alcanzar vegetación ubicada fuera de su área de exhibición. Durante el movimiento, quedó atorado en una parte del perímetro y posteriormente cayó, situación que le provocó lesiones que derivaron en su fallecimiento.

El zoológico explicó que especialistas realizaron una primera valoración del caso que señaló una posible broncoaspiración de contenido ruminal como causa inmediata de la muerte. No obstante, aclaró que esta hipótesis deberá ser confirmada mediante una necropsia y estudios complementarios.

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Como parte del protocolo, la Dirección Técnica Operativa abrió una investigación para reconstruir la secuencia de los hechos y determinar si existieron factores que favorecieron el accidente. Las autoridades del recinto aseguraron que los resultados serán dados a conocer una vez que concluyan los análisis correspondientes.

Finalmente, el Zoológico de León reiteró su compromiso con la conservación de la fauna y aseguró que actuará con transparencia durante el proceso de investigación. La institución indicó que dará a conocer los resultados oficiales una vez que concluyan las pruebas periciales y médicas practicadas al ejemplar.

Editor: Arturo Medina

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