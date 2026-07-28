NASA muestra la verdadera forma de la Tierra con nuevo modelo

La NASA presentó un nuevo modelo que muestra la forma más precisa de la Tierra hasta la fecha, basado en el análisis del campo gravitatorio global del planeta.

La representación revela que no es una esfera perfecta, sino una superficie con leves protuberancias y depresiones generadas por variaciones en la gravedad.

Para crear este modelo, científicos de la NASA y la Agencia Espacial Europea (ESA) analizaron más de mil millones de observaciones satelitales durante 15 años.

Los investigadores utilizaron datos de misiones como GRACE y GOCE para desarrollar el geoide, una herramienta que permite estudiar distintos fenómenos terrestres.

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El modelo permite comprender el nivel del mar, la distribución de masas terrestres y el comportamiento interno del planeta mediante sus variaciones gravitatorias.

El investigador de la NASA, Michael Watkins, explicó que la gravedad terrestre presenta colinas y valles debido a la distribución de materiales en sus profundidades.

La imagen difundida por la agencia espacial no es una fotografía, sino una representación científica del nivel medio del mar si estuviera completamente en reposo.

Pese a que el geoide muestra elevaciones y depresiones, estas diferencias son pequeñas y los científicos pueden exagerar hasta 10 mil veces la escala para observarlas.

La NASA publicó un informe sobre la verdadera forma del planeta Tierra. Según la agencia espacial estadounidense, la Tierra tiene una forma geoide y exhibió un modelo 3D que lo demuestra, después de varios años de recopilar datos satelitales pic.twitter.com/wkzgqa16iN — EL PAÍS América (@elpais_america) July 27, 2026

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