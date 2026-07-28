15.7 C
Puebla City
lunes, julio 27, 2026
Inicio Tecnología

NASA muestra la verdadera forma de la Tierra con nuevo modelo

Por:
César A. García
-
8
Un nuevo modelo de la NASA muestra cómo la gravedad modifica la forma de la Tierra. / Foto: Especial.

La NASA presentó un nuevo modelo que muestra la forma más precisa de la Tierra hasta la fecha, basado en el análisis del campo gravitatorio global del planeta.

La representación revela que no es una esfera perfecta, sino una superficie con leves protuberancias y depresiones generadas por variaciones en la gravedad.

Para crear este modelo, científicos de la NASA y la Agencia Espacial Europea (ESA) analizaron más de mil millones de observaciones satelitales durante 15 años.

Los investigadores utilizaron datos de misiones como GRACE y GOCE para desarrollar el geoide, una herramienta que permite estudiar distintos fenómenos terrestres.

Te puede interesar: Algoritmos de redes sociales impactan bienestar de menores: SEP

El modelo permite comprender el nivel del mar, la distribución de masas terrestres y el comportamiento interno del planeta mediante sus variaciones gravitatorias.

El investigador de la NASA, Michael Watkins, explicó que la gravedad terrestre presenta colinas y valles debido a la distribución de materiales en sus profundidades.

La imagen difundida por la agencia espacial no es una fotografía, sino una representación científica del nivel medio del mar si estuviera completamente en reposo.

Pese a que el geoide muestra elevaciones y depresiones, estas diferencias son pequeñas y los científicos pueden exagerar hasta 10 mil veces la escala para observarlas.

Te recomendamos:

Congreso de Puebla busca regular celulares e IA en escuelas

Notas relacionadasmás del autor

Más notas

¡Ojo! Alertan en Puebla sobre ofertas laborales falsas en redes sociales

Redaccion Oronoticias -

Google unificaría Android y ChromeOS

stafforonoticias -