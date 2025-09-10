¡Ojo! Alertan en Puebla sobre ofertas laborales falsas en redes sociales

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Puebla emitió una alerta ciudadana ante el incremento de ofertas de trabajo fraudulentas circulando en plataformas digitales.

La Policía Estatal Cibernética detectó que delincuentes utilizan redes sociales y aplicaciones de mensajería instantánea para ofertar empleos con salarios altos y beneficios atractivos, con el objetivo de cometer delitos como privación ilegal de la libertad, extorsión y fraude.

Las autoridades estatales exhortan a la población a redoblar medidas de autocuidado durante la búsqueda de empleo. Entre las recomendaciones se recomienda: Buscar detalles sobre la empresa o el empleo ofrecido.

Desconfiar de la falta de contrato o de información.

No acudir a entrevistas en lugares desconocidos.

No aceptar traslados a otras ciudades o estados.

Evitar proporcionar datos personales o de familiares.

El gobierno de Alejandro Armenta habilitó el número telefónico 22-22-13-81-11, disponible las 24 horas, para que la ciudadanía pueda reportar perfiles, cuentas o mensajes sospechosos y recibir orientación especializada de la Policía Estatal Cibernética. Estas acciones preventivas forman parte de la estrategia estatal para garantizar que la búsqueda de empleo sea un proceso seguro para todos los poblanos.

#Alerta | La Secretaría de Seguridad Pública, a través de @CiberPoliciaPue, ha detectado que delincuentes utilizan redes sociales y mensajería para ofertar falsos empleos, esto para engañar a las personas e involucrarlas en actividades ilícitas.



⚠️Desconfía de altos salarios,… pic.twitter.com/561tH9zJrF — Secretaría de Seguridad Pública (@SSPGobPue) September 10, 2025

