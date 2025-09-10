Votan sin contratiempos en BUAP para rectoría 2025-2029

La elección a la rectoría de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) se desarrolla sin contratiempos en las primeras horas de arranque, con una gran participación en la mayoría de las 44 unidades académicas.

En Filosofía y Letras, a pesar del ambiente tenso registrado el lunes pasado, las casillas se abrieron 8:15, hora en la que ya había una fila de universitarios y personal académico en la fila para emitir su voto.

La jornada electoral en las unidades académicas en el Centro Histórico arrancó sin ningún incidente y se observó desde los primeros minutos como los integrantes de la comunidad universitaria acudieron a elegir a quien encabezará la rectoría 2025-2029.

En Ciudad Universitaria el ambiente era más festivo, ya que la mayoría de los estudiantes aprovecharon las primeras horas de apertura de la casilla para emitir su sufragio.

En el edificio de Seminarios en donde se concentró personal directivo para emitir su voto, llegó la candidata Lilia Cedillo Ramírez, quien al depositar su voto en las urnas fue cobijada con aplausos por parte de los presentes.

Previo a votar, la todavía rectora de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) sólo expresó “estar muy contenta” este día.

