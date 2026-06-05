Avalan exhorto para fortalecer apoyo a adultos mayores en Puebla

La Comisión de Atención a Personas en Situación de Vulnerabilidad, presidida por la diputada Leonela Jazmín Martínez Ayala, avaló el punto de acuerdo para exhortar al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Puebla, así como a los Sistemas Municipales DIF de los Ayuntamientos y Concejos Municipales de la entidad, a fortalecer la difusión de las acciones, programas y mecanismos con los que cuentan en favor de las personas adultas mayores.

El punto de acuerdo, presentado por las diputadas Floricel González Méndez y Azucena Rosas Tapia, tiene como finalidad mejorar su atención y poner a su disposición los canales de denuncia ante la posible vulneración de sus derechos, a fin de garantizar un nivel de vida digno y adecuado para este sector de la población.

En su intervención, la diputada Leonela Jazmín Martínez Ayala consideró que el punto de acuerdo busca favorecer a las personas adultas mayores, quienes se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad debido a las condiciones en las que viven.

A la sesión del órgano colegiado asistieron las diputadas Leonela Jazmín Martínez Ayala, Celia Bonaga Ruiz, Guadalupe Yamak Taja, Araceli Celestino Rosas, Luana Armida Amador Vallejo y Kathya Sánchez Rodríguez, así como el diputado Roberto Zataráin Leal.

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