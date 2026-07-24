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viernes, julio 24, 2026
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Armenta anuncia campus de Universidad de la Salud en Tecamachalco

Por:
Alejandra Olivera
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Gobernador autoriza instalación del quinto plantel de la USEP.

El gobernador Alejandro Armenta Mier anunció la creación de un nuevo campus de la Universidad de la Salud en el municipio de Tecamachalco, con el objetivo de ampliar el acceso a la educación superior para jóvenes de la región.

Durante su visita a dicha demarcación para la entrega de programas sociales, el mandatario estatal autorizó la instalación del plantel y pidió iniciar de inmediato los trabajos para que las clases puedan comenzar a la brevedad.

Incluso dijo que las clases de las licenciaturas de Medicina y Enfermería podrían iniciar clases en septiembre próximo, en el arranque del ciclo escolar salones mediante el programa de Obra Comunitaria recursos del ayuntamiento 2026-2027.

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Señaló que, si ya existe un terreno disponible para el campus, deberán acondicionarse salones de manera inmediata para incorporar a estudiantes que no lograron obtener un lugar en otras instituciones.

Hay que apurarnos para que empiecen de inmediato. Si ya tienen lugar, hay que meter obra comunitaria y recursos municipales para tener salones y empezar clases. Seguramente hay muchos rechazados y los vamos a incorporar”, afirmó.

Asimismo, recordó que durante su administración ya fueron creados cuatro campus de la Universidad de la Salud en los municipios de Izúcar de Matamoros, Yaonáhuac, Tepexi de Rodríguez y Zoquitlán, por lo que el de Tecamachalco se convertirá en el quinto plantel del sistema estatal.

Editor: Renato León

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