Inauguran pavimentación con adoquín en colonia San Alfonso, Atlixco

La presidenta municipal de Atlixco, Ariadna Ayala, inauguró la construcción con adoquín de la calle República de Argentina, en el tramo entre las calles República de Perú y República de Bolivia, en la colonia San Alfonso. La obra beneficia a 3 mil 490 habitantes y busca mejorar la movilidad, brindar mayor seguridad y dignificar los espacios públicos.

Los trabajos incluyeron la colocación de mil 301 metros cuadrados de adoquín, 270 metros cuadrados de banquetas, 398 metros lineales de guarniciones, un muro de piedra, la renivelación de dos pozos de visita, la instalación de ocho luminarias y señalización vial con pasos peatonales, división de carriles y flechas de circulación.

La alcaldesa destacó que la obra forma parte de su compromiso con la justicia social a través de infraestructura que dignifica los espacios públicos y atiende las necesidades de movilidad de la población.

La calle quedó completamente rehabilitada con materiales duraderos y señalización adecuada. La inauguración contó con la presencia de funcionarios municipales y habitantes de la colonia.

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