Seis de cada 10 personas considera insegura su ciudad: INEGI

La percepción de inseguridad entre la población mexicana registró una disminución durante junio de 2026, de acuerdo con los resultados más recientes de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) del INEGI. El indicador alcanzó su nivel más bajo en lo que va del año, reflejando una mejor percepción ciudadana sobre la seguridad en el país.

De acuerdo con los datos presentados, en junio 2026, 59.8% de las personas de 18 años y más, residentes en 91 áreas urbanas de interés, consideró que era inseguro vivir en su ciudad. Si los datos se dividen por género, el 65.6% de las mujeres señaló la inseguridad, mientras que el 52.6% de los hombres reportaron sentirse inseguros.

Las ciudades con mayor percepción de inseguridad pública fueron:

▪️ 91.2% Irapuato

▪️ 90.8% Culiacán Rosales

▪️ 86.6% Reynosa

Con menor percepción de inseguridad pública fueron:

▪️ 10.6% San Pedro Garza García

▪️ 13.9% Piedras Negras

▪️ 16.9% San Nicolás de los Garza y Saltillo, cada uno

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De acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana #ENSU, en junio 2026, 59.8% de las personas de 18 años y más, residentes en 91 áreas urbanas de interés, consideró que era inseguro vivir en su ciudad:



🚺 65.6%

🚹 52.6%



Las ciudades con mayor percepción de… pic.twitter.com/cAc1Nmh7Qr — INEGI INFORMA (@INEGI_INFORMA) July 24, 2026

Los datos muestran que, aunque una parte importante de la población todavía considera que vivir en su ciudad implica riesgos, la tendencia continúa siendo positiva en comparación con mediciones anteriores.

La encuesta también confirma que la percepción de inseguridad sigue siendo mayor entre las mujeres que entre los hombres, una diferencia que se ha mantenido en las últimas mediciones. Además, espacios como los cajeros automáticos, el transporte público y las calles continúan figurando entre los lugares donde la ciudadanía siente mayor vulnerabilidad.

Por otra parte, el INEGI destacó que la ENSU recopila información en decenas de ciudades del país para conocer la opinión de la población sobre la seguridad pública, el desempeño de las autoridades y diversos factores que influyen en la convivencia urbana.

Analistas consideran que la reducción en la percepción de inseguridad puede estar relacionada con diversos factores, entre ellos los operativos de seguridad y la coordinación entre los distintos niveles de gobierno. Por ello, consideran indispensable fortalecer las estrategias de prevención, mejorar la atención a las víctimas y mantener acciones permanentes.

Editor: Arturo Medina

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