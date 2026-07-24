Equipo UDLAP gana primer lugar en Copa FutBotMX 2026

El equipo “The Espresso Engineers” de la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP), obtuvo el primer lugar en la categoría Amateur de la Copa FutBotMX 2026 en el capítulo de Visión por Computadora, destacando entre más de 300 participantes y 150 equipos que enviaron su proyecto. La Copa FutBotMX 2026 se llevó a cabo como una iniciativa que promovió el desarrollo de soluciones a través de la inteligencia artificial y el procesamiento de imágenes, conjuntando la robótica, la ingeniería y el deporte.

Durante la edición 2026 de este concurso, se implementó un “Boot Camp” formativo orientado a que los estudiantes desarrollaran habilidades en áreas de innovación y tecnología específicas, al que acudieron un total de 300 alumnos de los cuales tras una evaluación solo 150 equipos completaron y remitieron sus proyectos técnicos para la etapa final.

Dentro de este grupo de participantes, el equipo “The Espresso Engineers”, integrado por estudiantes y miembros del equipo representativo STEM UDLAP, obtuvo la evaluación más alta debido a que su proyecto sobresalió por su enfoque en visión por computadora, calidad técnica e innovación, lo que les permitió posicionarse como el mejor equipo de la categoría amateur.

Los estudiantes Eddie Álvarez, Diego Vallecillo, José Ángel García y Luis Carlos Ayuso, conformaron la alineación ganadora y recibieron la convocatoria formal para formar parte de la ceremonia de premiación tras su desempeño. Este resultado demuestra el nivel de preparación técnica de los alumnos de la Universidad de las Américas Puebla dentro de plataformas de evaluación y competencia en el escenario nacional, así como la dedicación, disciplina y pasión por la tecnología de sus integrantes.

La relevancia de que la Universidad de las Américas Puebla obtenga posiciones de liderazgo en certámenes como la Copa FutBotMX 2026 radica en la consolidación de su propio modelo de investigación y práctica científica. Asimismo, la intervención institucional en encuentros de tecnología aplicada demuestra la efectividad de las herramientas lógicas impartidas en las aulas, transformando las teorías de programación en robots capaces de resolver tareas complejas.

De este modo, la universidad vincula de forma directa las ciencias de la computación con las dinámicas de competencias de conocimiento y desarrollo tecnológico, garantizando que el entrenamiento especializado disminuya las barreras en áreas científicas en México.

Cabe mencionar que la organización de la Copa FutBotMX 2026 estuvo a cargo de la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (SECIHTI); la Secretaría de Educación Pública (SEP); el Instituto Politécnico Nacional (IPN); Mundial Social; la Federación Mexicana de Robótica (FMR); y de Meta y CENTRO.

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