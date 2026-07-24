Reconoce Congreso a docentes del BINE por 30 años de servicio

En el Congreso del Estado se llevó a cabo la Ceremonia Conmemorativa por el 30 Aniversario de Egreso de la Generación 1992-1996 de la Licenciatura en Educación Física del Benemérito Instituto Normal del Estado (BINE) “General Juan Crisóstomo Bonilla”, donde diputadas y autoridades reconocieron la trayectoria, el compromiso y la vocación de las y los docentes que durante tres décadas han contribuido a la formación integral de miles de estudiantes poblanos.

Durante la ceremonia, la diputada Floricel González Méndez, presidenta de la Comisión de Educación del Congreso del Estado, destacó que este reencuentro representa el orgullo de una generación que ha dedicado su vida al servicio de la educación y cuyo legado permanece en cada alumna y alumno a quienes ha acompañado a lo largo de los años.

La legisladora expresó que la educación física trasciende la enseñanza del movimiento, pues fortalece el carácter, fomenta el compañerismo, impulsa hábitos saludables y contribuye al desarrollo integral de niñas, niños y jóvenes.

“Su historia no se mide solamente en los años transcurridos, sino en todo lo que han logrado transformar en sus estudiantes y comunidades escolares. Esa es la grandeza de su labor: formar desde el cuerpo, pero también desde el ejemplo“, señaló.

La diputada Floricel González también resaltó que el Congreso del Estado es un espacio abierto para la ciudadanía y agradeció el respaldo del diputado Pável Gaspar Ramírez, presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política.

Por su parte, la diputada Ana Laura Gómez Ramírez reconoció el papel transformador del magisterio en la vida de las personas, al señalar que detrás de cada docente existe una historia de compromiso, preparación y entrega.

La legisladora afirmó que las maestras y los maestros de educación física desempeñan una labor fundamental en la formación de la niñez y la juventud, al promover la disciplina, el trabajo en equipo y la confianza en sí mismos, valores indispensables para enfrentar los retos actuales.

En este evento se entregaron reconocimientos a las y los integrantes de la Generación 1992-1996 de la Licenciatura en Educación Física del BINE, por sus tres décadas de servicio educativo.

Durante este acto protocolario se contó con la presencia de la titular de la Secretaría de Bienestar, Laura Artemisa García Chávez; del Secretario General del Congreso del Estado, Julio Leopoldo de Lara Valera; del director general del BINE, Adrián Cortés Sánchez; del director de la Licenciatura en Educación Física, Ricardo Alavés Martínez; así como de autoridades educativas, familiares, egresadas y egresados.

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