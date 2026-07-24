Presentan la 25.ª edición de la Mister Carrera en Atlixco

La presidenta de Atlixco, Ariadna Ayala, y José Juan Jiménez García, director de Operaciones de Grupo Mistertennis, encabezaron la rueda de prensa para presentar la 25.ª edición de la Mister Carrera, que se llevará a cabo el próximo 8 de noviembre en el marco del Valle de Catrinas.

Ariadna Ayala reconoció el esfuerzo de la familia Jiménez por consolidar durante 25 ediciones una de las competencias atléticas más importantes de la región, destacando que este evento no solo promueve el deporte y la convivencia familiar, sino que también ha contribuido a posicionar el nombre de Atlixco a nivel regional y nacional.

José Juan Jiménez García resaltó que la Mister Carrera se ha convertido en una tradición para miles de corredores y anunció que la edición de este año incluirá las distancias de 6 y 15 kilómetros para adultos, además de la tradicional Mistercarrerita, dirigida a niñas y niños.

La competencia tendrá como salida y meta el Zócalo de Atlixco. La carrera de adultos iniciará a las 7:00 horas, mientras que la prueba infantil se realizará al concluir las competencias principales, alrededor de las 8:30 horas. Asimismo, habrá premiación para las diferentes categorías en las ramas varonil y femenil. El costo de inscripción será de $395.00.

Para mayor información e inscripciones en www.asdeporte.com.

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