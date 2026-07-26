Texmelucan inicia “Vialidades Vivas” para recuperar espacios públicos

El Gobierno Municipal de San Martín Texmelucan, a través de la Regiduría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, inició el programa piloto “Vialidades Vivas”, una estrategia que busca generar espacios seguros, accesibles e incluyentes para que la ciudadanía disfrute de actividades recreativas, deportivas y culturales, fortaleciendo la convivencia comunitaria y promoviendo estilos de vida saludables.

Durante la jornada, la calle Pablo L. Sidar y Carril de San Miguel se convirtieron en un espacio destinado para peatones, corredores, ciclistas, así como usuarios de patines no motorizados, donde las familias texmeluquenses disfrutaron de actividades recreativas y de activación física, como clases de yoga, bailes latinos, dibujo artístico y pinta caritas para los pequeños, además de la participación de la Banda Sinfónica Municipal, que contribuyó a generar un ambiente de convivencia e integración comunitaria.

En su mensaje, el presidente municipal, Juan Manuel Alonso Ramírez, reafirmó el compromiso de su administración con la creación de entornos seguros, saludables e incluyentes, impulsando la actividad física, la movilidad sustentable y la participación ciudadana. Asimismo, destacó que este programa piloto podría replicarse en otras vialidades del municipio.

Por su parte, el regidor de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, Carlos Llohol Reyes Mota, señaló que esta iniciativa surgió como respuesta a una petición ciudadana y resaltó la importancia de recuperar los espacios públicos como puntos de encuentro para las familias texmeluquenses.

Finalmente, el alcalde encabezó el banderazo de inicio del programa “Vialidades Vivas”, acompañado de la presidenta del Sistema Municipal DIF, Karla González Martínez, funcionarios municipales y vecinos.

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