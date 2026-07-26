Congreso reconoce a docentes que preservan lenguas indígenas

En el marco del programa “Las Lenguas Indígenas toman la tribuna del Congreso de Puebla”, el Poder Legislativo reconoció la labor de maestras y maestros que, con sus enseñanzas a través de la lengua materna, mantienen vivas las raíces, cultura e identidad de los pueblos.

Previo a la entrega de reconocimientos a siete representantes de las lenguas indígenas en Puebla, la maestra Minerva Flores Gómez, originaria de San Marcos Tlacoyalco, perteneciente al municipio de Tlacotepec de Benito Juárez, expuso en lengua Ngiwa cómo es la organización y el trabajo en su comunidad.

Durante el evento, se destacó la aportación de maestras y maestros en la preservación y enseñanza de las lenguas indígenas en las diferentes comunidades del Estado, pues representa un invaluable legado para las próximas generaciones.

La exposición y entrega de reconocimientos fue promovida por el diputado Elías Lozada Ortega, como parte del acuerdo de las y los integrantes de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, donde se estableció que cada uno de sus miembros proponga la participación de una persona hablante de lenguas indígenas con origen en Puebla.

El programa “Las Lenguas Indígenas toman la tribuna del Congreso de Puebla” tiene el objetivo de adoptar medidas institucionales que contribuyan a la normalización del uso de lenguas originarias en los espacios públicos, así como fortalecer los principios de interculturalidad, igualdad sustantiva y no discriminación.

Te recomendamos: