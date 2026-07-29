San Pedro Cholula inicia obras viales en dos juntas auxiliares

Como parte del compromiso del Gobierno Municipal de San Pedro Cholula, encabezado por la presidenta Tonantzin Fernández, con el mejoramiento de la infraestructura urbana, la movilidad y la seguridad de peatones, ciclistas y automovilistas, se llevó a cabo el banderazo de inicio de dos nuevas obras públicas en juntas auxiliares del municipio.

La primera corresponde a la construcción de pavimento con concreto asfáltico en la calle Porfirio Díaz, entre las calles Aldama y Josefa Ortiz de Domínguez, en la junta auxiliar de San Gregorio Zacapechpan. Durante el evento, vecinas y vecinos agradecieron a la presidenta municipal por atender una solicitud que permaneció sin respuesta durante más de 15 años y que hoy comienza a hacerse realidad.

Posteriormente, en la junta auxiliar de Santiago Momoxpan, se dio el banderazo de inicio de la rehabilitación del pavimento con concreto asfáltico en la calle Claustro El Calvario, entre la calle Álvaro Obregón y la avenida del Ferrocarril. En representación de las y los vecinos, una habitante recordó que, desde la campaña, Tonantzin Fernández asumió el compromiso de pavimentar esta vialidad, por lo que reconoció el cumplimiento de su palabra.

En ambos actos, la presidenta municipal destacó la importancia de impulsar obras públicas con sentido social que beneficien al mayor número de personas posible, ya que, además de mejorar las condiciones de vida de quienes habitan en las calles intervenidas, fortalecen la movilidad y conectividad de toda la comunidad. Asimismo, agradeció la participación ciudadana por expresar sus necesidades y contribuir a la definición de las obras prioritarias.

Tonantzin Fernández reiteró que su administración mantiene el firme compromiso de llevar bienestar a todas las juntas auxiliares y barrios de la cabecera municipal, mediante una distribución estratégica de las más de 30 obras públicas programadas para este 2026, con el objetivo de reducir el rezago en infraestructura y cerrar las brechas de desigualdad en cada rincón de San Pedro Cholula.

Finalmente, informó que tanto la construcción como la rehabilitación de las vialidades tendrán un periodo estimado de ejecución de 45 días, por lo que agradeció la comprensión y paciencia de las y los habitantes durante el desarrollo de los trabajos, al destacar que las molestias serán temporales, mientras que los beneficios perdurarán por muchos años.

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