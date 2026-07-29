Harry Styles pasea por la CDMX y disfruta de tacos al pastor

A unos días de iniciar su esperada serie de conciertos en la Ciudad de México, el cantante británico Harry Styles sorprendió a sus seguidores al recorrer distintos puntos de la capital y disfrutar de algunos de los platillos más representativos de la gastronomía mexicana. Su presencia no pasó desapercibida y rápidamente se volvió tendencia en redes sociales.

Fotografías y videos compartidos por fanáticos muestran al exintegrante de One Direction caminando por calles de la ciudad, visitando restaurantes y probando los tradicionales tacos al pastor. Incluso, una seguidora aseguró haber coincidido con el artista en la misma taquería, lo que generó miles de reacciones entre sus admiradores.

La visita del intérprete ocurre antes de su residencia de seis conciertos en el Estadio GNP Seguros, donde miles de personas se darán cita para escuchar en vivo los temas más exitosos de su carrera como solista. La expectativa por cada presentación ha provocado una gran movilización de seguidores de distintas partes del país.

Harry comiendo taquitos hoy en CDMX!



Él a lo que vino fue a esto 🌮

©️mariiefergiie pic.twitter.com/tcmz5NK81D — Harry Styles México 💋🪩 (@HarryMexOficial) July 28, 2026

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La visita del artista también ha impulsado la actividad turística y comercial en los alrededores del recinto donde ofrecerá sus espectáculos. Restaurantes, cafeterías y establecimientos temáticos han preparado promociones y actividades especiales para recibir a los miles de asistentes que llegarán durante los próximos días.

Con su llegada a la capital del país, Harry Styles no solo genera expectativa por sus conciertos, sino también por la conexión que ha mostrado con la cultura mexicana. Su recorrido por la ciudad y su gusto por la comida típica han fortalecido el entusiasmo de sus seguidores, quienes cuentan las horas para verlo nuevamente sobre el escenario.

Harry hoy paseando por Ciudad de México! 🇲🇽

©️rigelduarte pic.twitter.com/J12wbW1SbV — Harry Styles México 💋🪩 (@HarryMexOficial) July 28, 2026

Editor: Arturo Medina

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