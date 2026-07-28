“La Odisea” supera los 639 mdd en taquilla mundial

La película La Odisea, dirigida por Christopher Nolan, continúa aumentando su éxito en la taquilla internacional al alcanzar una recaudación mundial de 639.6 millones de dólares, cifra que la coloca entre los estrenos más exitosos del año y confirma la gran respuesta del público en los distintos mercados en exhibición.

Del monto total obtenido, 215.3 millones de dólares provienen de la taquilla internacional, mientras que el resto corresponde a los ingresos registrados en Estados Unidos y Canadá. La producción ha mantenido un sólido desempeño desde su llegada a las salas, impulsando rápidamente su recaudación global.

El desempeño comercial de la cinta ha permitido que supere las expectativas de la industria cinematográfica. Los resultados obtenidos demuestran el interés del público por la adaptación de la obra clásica de Homero, convirtiéndola en uno de los proyectos más exitosos de la carrera de Christopher Nolan.

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Con los ingresos acumulados hasta ahora, La Odisea se acerca apresuradamente a las películas más taquilleras del director. Continúa sumando espectadores en diferentes países, donde sigue disponible en cartelera y mantiene un ritmo constante de recaudación.



Las tres películas más taquilleras de Christopher Nolan son “Batman: el caballero de la noche asciende” (2012), con una recaudación mundial de aproximadamente mil 81 millones de dólares; “El caballero oscuro” (2008), con alrededor de mil millones de dólares; y Oppenheimer (2023), que ha alcanzado cerca de 952 millones de dólares a nivel global.

Especialistas de la industria consideran que el comportamiento de la película en la taquilla internacional ha sido determinante para impulsar sus cifras globales. Destacan que la respuesta de los mercados fuera de Norteamérica ha fortalecido el crecimiento económico del largometraje.

Gracias a una recaudación cercana a los 640 millones de dólares a nivel mundial, La Odisea se consolida como uno de los mayores éxitos cinematográficos de 2026.

Editor: Diego González

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