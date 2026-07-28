Voluntariado de Anáhuac Puebla entrega nueve viviendas a familias vulnerables 

El programa ASUA Construye (Acción Social de la Universidad Anáhuac), iniciativa de voluntariado de la Universidad Anáhuac Puebla, entregó las llaves de nueve viviendas a familias poblanas en situación de vulnerabilidad, como resultado de un proyecto desarrollado durante varios meses en colaboración con Fundación Gilberto y Construyendo, en el que reunió el esfuerzo y compromiso de cientos de estudiantes y voluntarios.

La entrega final marcó la conclusión de un proceso que inició meses atrás con la construcción de las viviendas y una entrega simbólica en obra negra. En esta ocasión, las familias pudieron recorrer por primera vez sus casas completamente terminadas, listas para convertirse en el espacio donde comenzarán una nueva etapa de vida.

La ceremonia reunió a las nueve familias beneficiadas, jefes de cuadrilla, representantes de Fundación Gilberto, Construyendo y miembros de la comunidad universitaria que participaron en el proyecto, quienes fueron testigos del resultado de un trabajo colaborativo que hizo posible transformar el esfuerzo colectivo en un beneficio tangible para las familias.

ASUA Construye forma parte de las iniciativas de servicio de la Universidad Anáhuac Puebla orientadas a fortalecer la formación integral de sus estudiantes mediante experiencias que combinan solidaridad, trabajo en equipo y compromiso social. A través de este programa, los voluntarios colaboran directamente en la construcción de viviendas, generando un impacto que trasciende la jornada de servicio y contribuye a mejorar la calidad de vida de las comunidades.

Para las familias beneficiadas, la entrega representó la oportunidad de contar con un patrimonio que brinda mayor seguridad y estabilidad, así como para los estudiantes y voluntarios, significó constatar cómo el trabajo realizado durante meses se convirtió en hogares que hoy permiten a nueve familias comenzar una nueva historia.

La colaboración entre la Universidad Anáhuac Puebla, Fundación Gilberto y Construyendo refleja el valor de las alianzas entre instituciones educativas y organizaciones de la sociedad civil para impulsar proyectos con impacto social, donde el voluntariado se convierte en un motor para atender necesidades reales de las comunidades.

Con la entrega de estas nueve viviendas, la Universidad Anáhuac Puebla reafirma su compromiso con la formación de líderes de acción positiva, promoviendo proyectos que integran el aprendizaje, la responsabilidad social y el servicio como herramientas para contribuir al bienestar de las personas y construir comunidades más solidarias.

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