Zinedine Zidane toma las riendas de la selección de Francia

El exfutbolista Zinedine Zidane fue presentado como nuevo director técnico de la selección de Francia, en reemplazo de Didier Deschamps, con contrato hasta 2030.

El ahora entrenador aseguró “estar listo” para afrontar el desafío y afirmó “sentirse feliz” de asumir el único puesto que deseaba ocupar tras dejar su puesto en el Real Madrid.

Explicó que rechazó ofertas de clubes por cuatro años para esperar la oportunidad de dirigir a Francia, objetivo que mantuvo desde su experiencia madridista.

El presidente de la Federación Francesa de Fútbol, Philippe Diallo, presentó a “Zizou” durante una conferencia realizada en la sede del organismo, ubicada en París.

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Zinedine Zidane, de 54 años, regresará a la selección de Francia después de 20 años, tras disputar su último partido en la final del Mundial de Alemania en 2006.

El francés también volverá a dirigir cinco años después de su última etapa con el Real Madrid, único club que comandó durante su trayectoria como entrenador.

Su llegada pone fin a una espera prolongada por el ciclo de Didier Deschamps, quien permaneció 14 años y llevó a Francia a dos finales mundialistas consecutivas.

Bajo esa línea, el exmediocampista aseguró que buscará mantener la línea victoriosa de Francia, respaldado por la idolatría que mantiene en el fútbol francés.

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