Tren se descarrila en Sonora y derrama 59 mil litros de químico tóxico

El descarrilamiento de tres vagones cisterna de un tren de carga de Ferromex ocurrido la madrugada del 26 de julio en el municipio de Naco, Sonora, provocó el derrame de 59 mil litros de hidrosulfuro de sodio (NaHS), un compuesto químico corrosivo utilizado en la industria minera que representa riesgos para la salud y el medio ambiente.

El accidente tuvo lugar en las inmediaciones del Rancho Potrero El Cobre, en el ejido Cuauhtémoc, a menos de 100 kilómetros de la frontera con Arizona. La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) informó que realiza acciones de inspección y evaluación para determinar las afectaciones al entorno natural.

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) llevó a cabo monitoreos y muestreos en agua y suelo, aunque los resultados aún no son públicos. Mientras tanto, medios locales reportaron que la lluvia en la zona complicó las labores de contención, y parte del material fue arrastrado por arroyos.

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De acuerdo con la hoja de seguridad del hidrosulfuro de sodio, la sustancia es corrosiva para metales, provoca graves quemaduras en la piel y lesiones oculares en caso de contacto, además de afecciones al tracto respiratorio.

También se clasifica como “muy tóxica para la vida acuática”. Entre las recomendaciones para su manejo se incluye evitar respirar vapores, Y utilizar el producto en exteriores o lugares ventilados.

🚨🚧 Personal de la Profepa atiende la emergencia ambiental derivada del descarrilamiento de varias unidades de un tren de carga de Ferromex, ocurrido en Naco, #Sonora, que provocó el derrame de aproximadamente 60 mil litros de hidrosulfuro de sodio.



La Procuraduría realiza… pic.twitter.com/LsvMiK2xXq — PROFEPA (@PROFEPA_Mx) July 27, 2026

Sin riesgo inmediato, según autoridades

La Profepa señaló que, de manera preliminar, el derrame no representa un riesgo inmediato para la población. No obstante, personal de la dependencia continuará con las diligencias para determinar la magnitud de los daños ambientales y, en su caso, ordenar medidas de urgente aplicación e iniciar acciones legales y administrativas conforme a la legislación ambiental vigente.

La Coordinación de Protección Civil de Sonora (CEPC) acudió al sitio tras el reporte del accidente, donde ya se encontraban cuerpos de emergencia y representantes de las empresas involucradas. Durante la inspección inicial se confirmó que no hubo personas lesionadas a causa del descarrilamiento.

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