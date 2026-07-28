Si UNAM solicita apoyo por anomalías en admisión, FGR apoyaría

La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que la Fiscalía General de la República (FGR) podría brindar apoyo a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) en caso de que la institución lo solicite, después de las investigaciones por un presunto fraude detectado durante el proceso de admisión a licenciatura. Reiteró que la universidad cuenta con autonomía para conducir el caso.

Durante su conferencia, la mandataria explicó que cualquier intervención de la FGR dependerá de una petición formal por parte de la UNAM.

Señaló que las autoridades universitarias son las responsables de determinar el procedimiento que seguirá la investigación y las medidas que consideren necesarias para esclarecer las irregularidades detectadas.

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“Ese es un tema que tienen que resolver, pues por los jóvenes, porque los jóvenes pues siempre se preparan para el examen de admisión y quieren tener certeza de qué va a pasar ahora que se entre a clases. Entonces, tienen que resolver esa parte y eso solo lo pueden resolver ellos, porque es una institución autónoma académicamente y también en términos de su forma de gobierno”, resaltó en conferencia Sheinbaum Pardo.

#Mañanera |🏫 🗣️ Al ser cuestionada sobre apoyo a la UNAM por el uso de IA en el examen de admisión, Claudia Sheinbaum respondió: "Eso solo lo pueden resolver ellos… tienen que ver cómo se cometió este fraude… todo tiene que ser autónomo" pic.twitter.com/ySOUl4UerO — El Universal (@El_Universal_Mx) July 28, 2026

Sheinbaum destacó que es importante ofrecer certeza a las y los aspirantes afectados por la suspensión del proceso de inscripción. Expresó su confianza en que la universidad resolverá la situación con responsabilidad y en apego a su marco normativo, privilegiando un proceso justo y transparente.

La controversia surgió después de que la UNAM identificara posibles anomalías durante la aplicación del examen de ingreso en línea, entre ellas presuntos casos de apoyo externo y otras conductas que ahora son revisadas por un comité técnico integrado por especialistas, mientras continúan las investigaciones correspondientes.

La presidenta evitó pronunciarse sobre la posibilidad de repetir el examen o regresar al formato presencial. Insistió en que esa decisión corresponde exclusivamente a la universidad, debido a la autonomía con la que cuenta para definir el futuro del proceso de admisión.

Editor: Diego González

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