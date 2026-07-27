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Detectan mercado clandestino de respuestas para entrar a la UNAM

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A través de WhatsApp y Telegram ofrecían paquetes con costos de 200 a 4 mil pesos.

A través de redes sociales se detectó un mercado clandestino que ofrecía respuestas, bancos de preguntas y hasta suplantación de identidad para aspirantes al examen de ingreso a la UNAM. Además, se acusa el uso de herramientas de Inteligencia Artificial para contestar los reactivos.

A través de grupos en WhatsApp y Telegram, los organizadores promocionaban paquetes con supuestos reactivos y asistencia durante la aplicación de la prueba, con costos que iban de 200 hasta 4 mil pesos.

El esquema iniciaba semanas antes del examen mediante publicaciones en redes sociales, donde los aspirantes eran invitados a unirse a grupos privados con la promesa de recibir material gratuito. Conforme avanzaba el proceso de admisión, la oferta evolucionaba hacia la venta de paquetes con presuntas preguntas de exámenes anteriores y servicios de ayuda en tiempo real durante la evaluación.

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Entre las prácticas detectadas también figuraba la presunta suplantación de identidad, mediante la cual terceros ofrecían presentar el examen en lugar del aspirante a cambio de un pago adicional.

La UNAM informó previamente que identificó irregularidades, bloqueó exámenes por conductas contrarias a la convocatoria y anunció la suspensión provisional de las inscripciones para el primer ingreso a las licenciaturas

Las autoridades universitarias mantienen abiertas las investigaciones y reforzarán las medidas de vigilancia para proteger la transparencia y la equidad en los futuros procesos de ingreso.

Editor: Edgar Espinoza

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