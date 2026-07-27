“Puntos Seguros” auxilia a 21 mujeres en Puebla durante 2026

San Francisco Totimehuacan, Ignacio Zaragoza, el Centro Histórico y San Baltazar Campeche son los puntos en la capital poblana en los que más mujeres han pedido apoyo del programa de “Puntos Seguros” del Ayuntamiento de Puebla.

Datos del micrositio de la Secretaría de Mujeres del municipio de Puebla indican que entre enero y marzo del año en curso, el personal de la tienda de conveniencia con la que realizaron el convenio ha auxiliado a 21 mujeres que lo han solicitado al momento de sentirse en peligro.

El 19 por ciento de las mujeres que se acercaron al sentirse en peligro a estos puntos fue en San Francisco Totimehuacan, el mismo porcentaje en Ignacio Zaragoza y el 14.3 por ciento en el Centro Histórico, lo mismo que en la junta auxiliar de San Baltazar Campeche.

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En la Resurrección se presentaron el 9.5 por ciento de los casos, mientras en La Libertad, La Paz, San Jerónimo Caleras, San Felipe Hueyotlipan y San Pablo Xochimehuacan, resguardaron a una mujer en cada punto.

En junio del año en curso, el Cabildo de Puebla aprobó habilitar oficinas de las presidencias auxiliares como puntos seguros para las mujeres, lo que extendió el programa a instalaciones de gobierno y no solo a sucursales de una tienda de conveniencia.

De esta forma, la iniciativa pretende que, además de resguardar a una mujer que se sienta en peligro, puedan orientar y canalizar a las mujeres, niñas y adolescentes en situación de violencia, al detectarse mayor violencia en estos puntos de la ciudad.

Editor: César A. García

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