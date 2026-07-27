Persecución en Centro Histórico de Puebla deja tres detenidos

Una fuerte movilización de corporaciones de seguridad se registró durante la madrugada de este lunes en calles del Centro Histórico de Puebla, donde una persecución que incluyó intercambio de disparos concluyó con la detención de tres personas presuntamente relacionadas con hechos delictivos.

De acuerdo con testimonios de vecinos, el operativo comenzó luego de que se escucharan detonaciones de arma de fuego y se observara el paso de patrullas que recorrían a gran velocidad distintos puntos del primer cuadro de la ciudad, situación que generó incertidumbre entre quienes habitan la zona.

Con base en la información recabada, los ahora detenidos viajaban en una camioneta Volkswagen Amarok color gris. Durante la intervención de los elementos de seguridad, los ocupantes habrían abierto fuego contra los uniformados, quienes respondieron a la agresión mientras intentaban impedir su escape.

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La persecución se extendió por diversas calles del Centro Histórico hasta que los sospechosos abandonaron la unidad en la que se desplazaban e intentaron huir por separado. Minutos después, los agentes lograron ubicarlos y asegurarlos en las inmediaciones de los barrios de El Alto y San Antonio.

Los tres detenidos fueron puestos a disposición del Ministerio Público, autoridad que determinará su situación jurídica conforme avancen las investigaciones.

Hasta el cierre de esta edición, las autoridades no habían emitido un comunicado oficial para informar el motivo del operativo, la identidad de los asegurados o si hubo personas lesionadas durante el enfrentamiento.

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