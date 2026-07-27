FGE Puebla logra avances en tres casos de delitos sexuales

La Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) fortalece las acciones de investigación y persecución penal en casos relacionados con delitos sexuales, a fin de procurar justicia para las víctimas y contribuir a la seguridad de niñas, adolescentes y mujeres en la entidad.

A través de áreas especializadas, la institución obtuvo avances judiciales en tres casos distintos, consistentes en el cumplimiento de una orden de aprehensión por violación agravada y dos vinculaciones a proceso por abuso sexual.

En un primer caso, la Fiscalía cumplió orden de aprehensión contra Juan Carlos N., de 29 años, investigado por su probable participación en el delito de violación agravada cometido en agravio de una adolescente de 14 años.

De acuerdo con la investigación, los hechos ocurrieron el 24 de abril de 2020, cuando el imputado presuntamente agredió sexualmente a la víctima al interior de un domicilio. El 25 de julio de 2026, personal de la Fiscalía dio cumplimiento al mandamiento judicial en el municipio de Huejotzingo, quedando el detenido a disposición de la autoridad que lo requiere.

En otro asunto, la Fiscalía obtuvo vinculación a proceso contra Andrés Juan N., de 37 años de edad, por su probable responsabilidad en el delito de abuso sexual cometido en agravio de una adolescente de 12 años.

Con los datos de prueba presentados, la autoridad judicial determinó imponerle la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa y concedió un plazo de dos meses para la investigación complementaria, que concluye el 24 de septiembre de 2026.

Asimismo, la Fiscalía obtuvo vinculación a proceso contra Álvaro N., investigado por su probable responsabilidad en el delito de abuso sexual cometido en agravio de un adolescente de 14 años.

Durante la audiencia, la autoridad judicial impuso al imputado la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa y otorgó un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria.

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