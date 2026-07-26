Sujetos armados asaltan a pareja en la autopista Vía Atlixcáyotl

La inseguridad volvió a hacerse presente en la autopista Vía Atlixcáyotl, donde una pareja fue despojada de sus pertenencias por un grupo de hombres armados que viajaba en una camioneta con estrobos, la cual aparentaba pertenecer a una corporación de seguridad para obligar a los automovilistas a detenerse.

Según los afectados, los delincuentes comenzaron a seguirlos durante aproximadamente cuatro kilómetros, realizando maniobras e indicaciones para que se orillaran. Al sentirse intimidados, decidieron detener su marcha sin imaginar que serían víctimas de un asalto.

En cuestión de segundos, varios sujetos armados descendieron del vehículo, los encañonaron y les quitaron objetos de valor. Además, tomaron la llave del automóvil y la lanzaron lejos del lugar para impedir que la pareja pudiera retirarse o perseguirlos.

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Las víctimas lograron comunicarse con los servicios de emergencia tras el atraco; sin embargo, durante un largo periodo permanecieron completamente solas. El único apoyo que recibieron fue por parte del personal de auxilio de la autopista, que acudió para señalizar el área debido al riesgo que representaba permanecer detenidos en ese tramo carretero.

La Policía Estatal apareció casi tres horas después del primer reporte, cuando los responsables ya habían escapado. La mujer afectada sufrió una severa crisis nerviosa, mientras que su esposo cuestionó la ausencia de vigilancia por parte de las corporaciones de seguridad, al señalar que los recorridos de la Guardia Nacional y de la Policía Estatal han disminuido pese a los compromisos anunciados para reforzar la seguridad en esa vialidad.

#Puebla 🚨 Asaltan a mano armada a pareja sobre la autopista Vía Atlixcayotl, a la altura del kilómetro 13 + 500, sentido a Atlixco.



Vía @canal80_atlixco pic.twitter.com/dBmbYF0U2w — Oro Noticias Puebla (@OroNoticiasPue) July 25, 2026

Editor: César A. García

Con información de Héctor Rosas y Jesús Zavala

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