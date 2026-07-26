DIF Puebla Capital mejora nutrición de la niñez en San Miguel Espejo

Como parte de las líneas de acción del Gobierno de la Ciudad, encabezado por el alcalde Pepe Chedraui, para combatir la desnutrición y el hambre en Puebla Capital, concluyó el programa “Pequeños Imparables”, impulsado durante un año por la presidenta del Patronato del Sistema Municipal DIF, MariElise Budib, en la inspectoría de San Miguel Espejo.

El programa “Pequeños Imparables” benefició a niñas y niños de entre 6 meses y 5 años de edad con diagnóstico de desnutrición leve, moderada o severa. Como parte de la estrategia, cada menor fue valorado mediante la toma de peso y talla, además de una prueba de HemoCue (un sistema para medir los niveles de hemoglobina en la sangre), con el propósito de detectar la presencia de anemia. A aquellos que presentaban algún grado de desnutrición se les entregó un complemento alimenticio con los nutrientes y vitaminas necesarios para mejorar su estado de salud.

Por su parte, el director general del DIF Puebla Capital informó que más de 100 niñas y niños lograron alcanzar un peso y talla adecuados, además de superar la anemia, lo que contribuye a garantizar su sano crecimiento y desarrollo.

“Durante el desarrollo de esta estrategia participaron un total de 212 niñas y niños, de los cuales 118 lograron regular su estado nutricional, beneficiando de manera directa a 109 familias de San Miguel Espejo. Se otorgaron 36 mil dosis de complemento alimenticio y 884 apoyos alimentarios para las familias participantes. No hay duda de que el programa ‘Pequeños Imparables’ del DIF Puebla Capital, impulsado por nuestra presidenta del Patronato, MariElise Budib, aquí en San Miguel Espejo, ha sido todo un éxito”, afirmó el director general del DIF Puebla Capital.

Este programa también incluyó pláticas de nutrición, atención dental y la entrega de despensas mediante el programa “Alimentación Imparable”, lo que permitió brindar una atención integral y procurar el bienestar no solo de las niñas y los niños, sino también de sus familias.

“Pesaba cinco o seis kilos; subía y bajaba de peso y no podía aumentar. Me dijeron que iba a lograr su peso con el suplemento y las vitaminas. Después nos informaron que ya estaba en amarillo y, ahora, mi hijo ya está en verde. Muchas gracias a la presidenta y a Pepe Chedraui porque, gracias a ellos, los niños están sanos y tienen un alimento en su mesa”, expresó Erika de Jesús García, una de las madres beneficiarias.

De esta manera, el Gobierno de la Ciudad impulsa políticas públicas que contribuyen a mejorar las condiciones de alimentación y salud de la niñez poblana. Cabe señalar que este programa se replicará en otras juntas auxiliares de la capital consideradas con un alto grado de vulnerabilidad.

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