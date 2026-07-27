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Habrá cierres en la México–Puebla por trabajos en el Arco Norte

Por:
Amaury Jiménez
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Foto: Envato (Ilustrativa).

El organismo Caminos y Puentes Federales (CAPUFE) informó, mediante un comunicado difundido en redes sociales, sobre los trabajos de mantenimiento que se realizarán en la carpeta asfáltica de las gazas de entrada y salida al Arco Norte, ubicadas sobre la autopista México–Puebla.

Debido a estas labores, se implementarán cierres parciales en un horario de 07:00 a 18:00 horas, de acuerdo con el siguiente calendario:

A partir de este lunes 27 y hasta el miércoles 29 de julio, se intervendrá la gaza de incorporación a la autopista México–Puebla, para quienes salen del Arco Norte con dirección a la Ciudad de México.

Del jueves 30 al viernes 31 de julio, así como el sábado 1 y lunes 3 de agosto, los trabajos se realizarán en la gaza de incorporación a la autopista México–Puebla para quienes circulan desde el Arco Norte con dirección a Puebla.

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Del martes 4 al viernes 7 de agosto, las labores se llevarán a cabo en la gaza de incorporación al Arco Norte con dirección a Puebla.

Ante estos trabajos, CAPUFE exhortó a las personas usuarias a prever sus tiempos de traslado, utilizar vías alternas en caso de ser necesario, conducir con precaución y reducir la velocidad al aproximarse a la zona de obras para evitar accidentes.

La dependencia agradeció la comprensión de los automovilistas y recordó que estas acciones forman parte de las labores de mantenimiento necesarias para mejorar la infraestructura carretera y garantizar mayor seguridad durante los trayectos.

Editor: César A. García

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